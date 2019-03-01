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Реакция европейцев на отказ Украины от участия в "Евровидении 2019"

Многие жители Европе разочарованы решение страны не участвовать в "Евровидении"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:48
"Евровидение 2019" Фото: facebook.com/EurovisionSongContest
"Евровидение 2019"
Фото: facebook.com/EurovisionSongContest

После того, как стало известно, что в этом году Украина не будет участвовать в "Евровидении", в сети начался настоящий скандал. На отказ нашей страны участвовать в международном песенном конкурсе отреагировало множество пользователей сети, в том числе и жителей Европы.

На официальной странице "Евровидения" в Facebook разместили официальное решение НОТУ о том, что Украина не едет в Тель-Авив. После этого, в комментариях многие пользователи соцсети написали, что "разочарованы" таким решением и ждут Украину на "Евровидении" в следующем году. Однако на пресс-конференции, которая прошла 28 февраля, глава НОТУ Зураб Аласания отметил, что, если в этом году победит Россия, в 2020 Украина также откажется от участия в конкурсе.

Реакция сети не заставила себя ждать. Некоторые отметили, что Украина сделала правильный выбор, другие же были в шоке от такого решения.

"Я, на самом деле, очень горжусь вашими смелыми артистами, которые отказались быть марионетками этой ужасной политической эры".

"Хотим видеть MARUV на Евровидении! По крайней мере, как гостя, пожалуйста!".

"Лучшее в этом всем то, что я открыл для себя MARUV! Богиня! Я бы хотел, чтобы она выступила от другой страны, чтобы Украина поняла, какую ошибку она совершила".

"Мне действительно грустно слышать эти новости. Украина всегда была моей любимицей и , честно говоря, я не знаю, почему была совершена такая ошибка. Будь сильной, Украина! Буду скучать по тебе в Тель-Авиве!".

"Надеемся увидеть Украину в 2020 году! Но без политики. Мы любим Украину, любим MARUV, с любовью из Израиля".

"Мне очень понравилась песня MARUV Siren Song, и я очень ждал ее выступления на сцене конкурса".

"Плохой день для "Евровидения". С любовью к Украине из Португалии".

Ранее мы описывали все подробности и скандалы, связанные с украинским Нацотбором на "Евровидение 2019".

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Источник: Сегодня
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