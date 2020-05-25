Реакция на запрет въезда в Украину: известный российский продюсер пригрозил судом

Максим Фадеев намерен обратиться в Международный суд в Гааге

Известному российскому продюсеру и певцу Максиму Фадееву, который недавно распустил всех артистов своего лейбла MALFA, запретили въезд в Украину минимум на три года. Служба безопасности Украины внесла артиста в список лиц, которые угрожают национальной безопасности нашей страны.

Реакция известного продюсера не заставила себя ждать. Максим Фадеев на своей странице в Instagram пригрозил Украине Международным судом в Гааге.

Российский продюсер и певец Максим Фадеев Фото: instagram.com/fadeevmaxim

"Как вам? Это сегодняшняя новость! Уверен, что Международный суд в Гааге разберется в правомерности подобного решения!" – написал Максим.

Недавно Макс Фадеев попал в больницу из-за проблем с сердцем. Детали в сюжете:

По какой именно причине Максим Фадеев получил запрет на въезд в Украину, в СБУ не уточняют. В комментариях подписчики напомнили продюсеру, как его артисты выступали в оккупированном Крыму, а сам он поддерживал президента России Владимира Путина.

Недавно еще одна российская знаменитость, Екатерина Варнава, заявила, что не знает, почему ей запретили въезд в Украину. На данный момент в судебном порядке артистка пытается оспорить решение СБУ.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться