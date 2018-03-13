Реакция соцсетей на смерть Олеся Терещенко: "Он боролся до последнего вздоха"

Сегодня, 10:25

В 2017 году Олесь Терещенко прошел курс химиотерапии

Олесь Терещенко
Олесь Терещенко

Умер известный украинский журналист и ведущий Олесь Терещенко. Терещенко не стало 12 марта. Журналисту было 43 года.  Ведущий долгое время боролся с раком. В 2017 году он прошел курс химиотерапии. Несмотря на сложную болезнь, Терещенко не терял оптимизма и веры, что совсем скоро вернется на экраны.

"Олесь боровся з онкологічним захворюванням, проходив курси хіміотерапії і, попри складну хворобу, не втрачав оптимізму та віри, що зовсім скоро повернеться на екрани з програмою "Про головне"", – говорится в сообщении на странице UA:Перший в Facebook.

Друзья, коллеги Олеся Терещенко на страничках в соцсетях выражают свои соболезнования и сожаления по поводу смерти журналиста. 

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Напомним, 12 марта cкончался советский и российский актер, режиссер театра и кино, народный артист СССР Олег ТабаковУ Табакова произошел сердечный приступ, после которого он скончался в больнице. Ему было 82 года. Олег Табаков провел последние несколько месяцев, находясь в бессознательном состоянии. 
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Источник:

"Сегодня"

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