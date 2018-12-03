Реальная дружба или лицемерие? Кейт Миддлтон и Меган Маркл будут встречать Рождество вместе

Герцогини со своими мужьями соберутся в Сандрингемском дворце в Норфолке

Меган Маркл и Кейт Миддлтон. Фото: Getty/AFP

Буквально последнюю неделю только ленивый не следит за слухами и новостями о королевской семье. На днях таблоид The Sun, ссылаясь на проверенного инсайдера, сообщил об очень неприятном инциденте, случившемся еще до свадьбы Гарри и Меган. Будто бы Кейт Миддлтон дала пощечину Меган Маркл за то, что та повысила голос на кого-то из членов ее команды во дворце.

Впрочем, Букингемский дворец все это опроверг и даже сообщил, что принц Уильям с Кейт Миддлтон и принц Гарри с беременной Меган Маркл будут праздновать Рождество вместе с другими членами королевской семьи, сообщает The Daily Mail.

Отметим, что для 37-летней Меган Маркл это первое Рождество в статусе жены принца Гарри и официального представителя королевской семьи. И разговоров о том, что молодые супруги будут праздновать его вне Кенсингтонского дворца, не было. А вот ходили слухи о том, что принц Уильям и Кейт Миддлтон вместе с детьми намеревались порадовать присутствием во время семейного ужина родителей герцогини Кембриджской. Представители Кенсингтонского дворца опровергли эту информацию и сообщили о том, что 25 декабря принц Уильям и принц Гарри с женами соберутся за столом в Норфолке.

Напомним, ранее королева Елизавета II пригласила мать Меган Маркл – Дорию Рэгланд отпраздновать рождественские праздники в кругу королевской семьи в Сандрингемском дворце в Норфолке.

Принц Гарри и Меган Маркл планируют покинуть Кенсингтонский дворец в ближайшее время. Одной из причин называют маленькую территорию для проживания втроем, поскольку Меган скоро родит первенца. Королевской чете нужно больше пространства. Однако, по словам инсайдеров, герцоги Сассекские имеют некоторые расхождения во взглядах с герцогами Кембриджскими.