Ребенок Меган Маркл и принца Гарри может остаться без титула – СМИ

Меган Маркл в ближайшее время родит своего первенца, который не получит традиционное королевское звание

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty Images

Похоже, Меган Маркл и принц Гарри намерены отказаться от королевского титула для своего будущего ребенка. Первенец герцогини Сассекской, чьи редкие детские фото недавно появились в сети, не будет удостоен звания принца или принцессы, а также обращения "Его/Ее Величество", передает издание Town and Country.

Согласно указу короля Георга V, все наследники сыновей монарха по прямой мужской линии получают титулы герцогов. Примечательно, что перед рождением первенца принца Уильяма и Кейт Миддлтон Елизавета II выпустила новый указ, в котором говорилось о звании принца для всех детей герцогов Кембриджских, являющихся наследниками престола.

Такое же распоряжение Елизавета II должна была выдать за несколько месяцев до появления на свет ребенка принца Гарри и Меган Маркл, однако не сделала этого.

Западные СМИ пишут, что сами герцоги Сассекские хотят отказаться от своих титулов, поскольку они не являются прямыми наследниками на престол, что делает их звания бессмысленными. Для Меган же, которая и вовсе игнорирует все королевские правила, это позволит воспитывать свое чадо без любых ограничений и запретов.

Напомним, что ранее королевский эксперт Виктория Арбитер рассказала, почему Кейт Миддлтон и Меган Маркл не получили титулы принцесс после замужества. Вместо этого жен принцев Уильяма и Гарри называют герцогинями.

О том, почему Меган Маркл может повторить судьбу принцессы Дианы, смотрите в нашем видео:

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