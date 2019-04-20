Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Ребенок Меган Маркл и принца Гарри может остаться без титула – СМИ

Меган Маркл в ближайшее время родит своего первенца, который не получит традиционное королевское звание

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:00
Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри
Фото: Getty Images

Похоже, Меган Маркл и принц Гарри намерены отказаться от королевского титула для своего будущего ребенка. Первенец герцогини Сассекской, чьи редкие детские фото недавно появились в сети, не будет удостоен звания принца или принцессы, а также обращения "Его/Ее Величество", передает издание Town and Country.

Согласно указу короля Георга V, все наследники сыновей монарха по прямой мужской линии получают титулы герцогов. Примечательно, что перед рождением первенца принца Уильяма и Кейт Миддлтон Елизавета II выпустила новый указ, в котором говорилось о звании принца для всех детей герцогов Кембриджских, являющихся наследниками престола. 

Такое же распоряжение Елизавета II должна была выдать за несколько месяцев до появления на свет ребенка принца Гарри и Меган Маркл, однако не сделала этого. 

Западные СМИ пишут, что сами герцоги Сассекские хотят отказаться от своих титулов, поскольку они не являются прямыми наследниками на престол, что делает их звания бессмысленными. Для Меган же, которая и вовсе игнорирует все королевские правила, это позволит воспитывать свое чадо без любых ограничений и запретов. 

Напомним, что ранее королевский эксперт Виктория Арбитер рассказала, почему Кейт Миддлтон и Меган Маркл не получили титулы принцесс после замужества. Вместо этого жен принцев Уильяма и Гарри называют герцогинями.  

О том, почему Меган Маркл может повторить судьбу принцессы Дианы, смотрите в нашем видео:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
СМИ: подчиненные Меган Маркл бегут от нее из-за чрезмерных прихотей Голосование: кто родится у Меган Маркл и принца Гарри? Уже родила? Представитель Меган Маркл рассказал о состоянии герцогини
Елизавета II принц Гарри Меган Маркл
Реклама

Новости партнеров

Очень бесят: «покинутый» муж Регины Тодоренко набросился на жену
Очень бесят: «покинутый» муж Регины Тодоренко набросился на жену
Очаровательная итальянка: эффектные фото
Очаровательная итальянка: эффектные фото
Популярная певица стала участницей шоу «Зважені та щасливі»
Популярная певица стала участницей шоу «Зважені та щасливі»
Лилия Ребрик стала жертвой мошенников
Лилия Ребрик стала жертвой мошенников

Популярные статьи

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на сегодня: Раков ожидают перемены в жизни, а Весам стоит уделить время себе

Вчера, 17:08Fun

19 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 16:15Fun

Чистый четверг: приметы праздника

Вчера, 13:51Fun

Погода на Вербное воскресенье 2019: прогноз и главные приметы

Вчера, 12:31Шоу-бизнес

Каменских в полупрозрачном платье на красной дорожке премии "Золота Жар-птиця"

Вчера, 11:04Шоу-бизнес

Супруг показал Викторию Бекхэм без макияжа: впечатляющее фото

Вчера, 07:03Fun

В дешевом кольце нашли секрет на 709 тысяч гривен

Вчера, 05:42Психология

Гороскоп на сегодня: Козерогам важно не лениться, а Рыбам – не ввязываться в авантюры

18 апреляПсихология

Весы получат приятное известие, а Близнецам придется брать инициативу в свои руки

18 апреляFun

18 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

18 апреляFun

Вальпургиева ночь: что ни в коем случае нельзя делать

18 апреляFun

Поздравления с 1 Мая: забавные стихи и проза, лучшие открытки

18 апреляПсихология

Как помочь себе при эмоциональном выгорании и переутомлении: ответ психолога

18 апреляТехно

Во Вселенной обнаружили двойника Земли

18 апреляПсихология

Гороскоп на сегодня: Рыбам не стоит ссориться с коллегами, а Львам – переоценивать возможности

17 апреляПсихология

Гороскоп на завтра: Рыбы оглянутся в прошлое, а Девы одолеют свои страхи

Новости партнеров

Дмитрия Быкова скосила страшная болезнь: диагноз озвучен
Дмитрия Быкова скосила страшная болезнь: диагноз озвучен
Главную женскую роль в фильме о Фантомасе сыграла украинка
Главную женскую роль в фильме о Фантомасе сыграла украинка
Чебуреки из лаваша: быстро и вкусно
Чебуреки из лаваша: быстро и вкусно
Дэвид Аксельрод: откуда он появился и куда исчез певец Ткаченко
Дэвид Аксельрод: откуда он появился и куда исчез певец Ткаченко
Семейное фото Игоря Николаева поразило поклонников
Семейное фото Игоря Николаева поразило поклонников
Почему люди вздрагивают во сне
Почему люди вздрагивают во сне
Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)
Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)
Снова в моде: почему стоит повесить ковер на стену
Снова в моде: почему стоит повесить ковер на стену