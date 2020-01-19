Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Ребрик на Мальдивах, Полякова в Мексике: где украинские звезды празднуют Крещение

19 января отмечается праздник Крещения Господнего

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:34
Крещение 2020: где отдыхают украинские звезды
Крещение 2020: где отдыхают украинские звезды
Фото: Instagram

Кто-то прыгает в прорубь, а кто-то нежится на солнечном пляже. Сегодня, 19 января, православные и греко-католики празднуют Крещение Господне. В социальных сетях звезды шоу-бизнеса поздравляют с этим светлым днем своих поклонников.

Лилия Ребрик признается, что никогда не прыгала в прорубь. Вместо этого телеведущая проводит время на Мальдивах.

"С праздником Крещения! Никогда не прыгалав прорубь, но, возможно, когда решусь, кто знает. А вы будете нырять сегодня? Всем много-много радости и незабываемых впечатлений", – написала ведущая в Instagram.

INSTAGRAM

Оля Полякова вместе с семьей отдыхает в Мексике. В своем поздравлении певица была лаконична: "З Водохрещам, людоньки".

INSTAGRAM

Катя Осадчая тоже не осмелилась нырнуть в прорубь. Об этом телеведущая призналась в смоем посте.

"Христос крестится! С праздником Крещения! Традиционно поем щедривки и едим кутью. Прыгать в прорубь никак не получается, но как-то и на это решусь :) Вы будете окунаться?", – поинтересовалась у фолловеров Осадчая.

INSTAGRAM

Супруг Кати Юрий Горбунов на своей странице в социальной сети поделился вот таким праздничным селфи с любимой.

INSTAGRAM

Все подробности в спецтеме Крещение

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Крещение Господне: красивые поздравления в стихах и открытках Крещенская вода: почему она обладает целебными свойствами Крещение 2020: самые важные приметы дня
шоу-бизнес Крещение Юрий Горбунов Катя Осадчая Оля Полякова Лилия Ребрик
Реклама

Новости партнеров

7 привычек, которые стоит перенять у богатых
7 привычек, которые стоит перенять у богатых
Ученые назвали угрожающий здоровью режим стиральной машины
Ученые назвали угрожающий здоровью режим стиральной машины
Знаки Зодиака, которые вступят в брак в 2020 году
Знаки Зодиака, которые вступят в брак в 2020 году
Медики сказали, чего ни в коем случае нельзя делать после еды
Медики сказали, чего ни в коем случае нельзя делать после еды
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 11:17Events

Поздравления с Крещением: яркие открытки, картинки, стихи и пожелания

Сегодня, 08:18Fun

Крещение Гоcподне 2020: что ни в коем случае нельзя делать 19 января

Сегодня, 00:16Fun

Крещение Гоcподне 2020: прикольные поздравления в прозе и открытки

Вчера, 18:03Fun

Лучшие щедривки для взрослых и детей

Вчера, 10:03Fun

18 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Вчера, 07:41Events

Как и когда святить воду на Крещение Гоcподне 2020

17 январяШоу-бизнес

Меган Маркл уволила персонал в британской резиденции: что это может означать

17 январяFood

Как испечь вкусные рогалики на кефире

17 январяШоу-бизнес

История любви Никиты Добрынина и Дарьи Квитковой

17 январяПсихология

Как распознать умного человека: 10 признаков

17 январяFun

Крещение 2020: ТОП-10 правил и ошибок купания

17 январяFun

Крещение 2020: поздравления в прозе и что нельзя делать

17 январяТехно

Названы ТОП-3 самых ненадежных кроссовера

17 январяFun

17 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

16 январяFun

Слон разогнал напуганных туристов: курьезное видео

16 январяШоу-бизнес

Евровидение 2020: появились первые ставки на победителя

Новости партнеров

Секреты военного врача: сбить давление можно нажатием на точку
Секреты военного врача: сбить давление можно нажатием на точку
Обнаружен новый агрессивный вид рака
Обнаружен новый агрессивный вид рака
Ученые нашли неожиданную пользу от лишнего веса
Ученые нашли неожиданную пользу от лишнего веса
Старая бабка: Первая жена Максима Виторгана разочаровала видом
Старая бабка: Первая жена Максима Виторгана разочаровала видом
Зачем диеты? Названы пять продуктов, от которых худеют все
Зачем диеты? Названы пять продуктов, от которых худеют все
Ученые назвали продукты, которые разрушают кишечник
Ученые назвали продукты, которые разрушают кишечник
Шепелев впервые показал возлюбленную после смерти Фриске
Шепелев впервые показал возлюбленную после смерти Фриске
Дочь Потапа зажгла прямо на камеру
Дочь Потапа зажгла прямо на камеру