Ребрик на Мальдивах, Полякова в Мексике: где украинские звезды празднуют Крещение
19 января отмечается праздник Крещения Господнего
Кто-то прыгает в прорубь, а кто-то нежится на солнечном пляже. Сегодня, 19 января, православные и греко-католики празднуют Крещение Господне. В социальных сетях звезды шоу-бизнеса поздравляют с этим светлым днем своих поклонников.
Лилия Ребрик признается, что никогда не прыгала в прорубь. Вместо этого телеведущая проводит время на Мальдивах.
"С праздником Крещения! Никогда не прыгалав прорубь, но, возможно, когда решусь, кто знает. А вы будете нырять сегодня? Всем много-много радости и незабываемых впечатлений", – написала ведущая в Instagram.
Оля Полякова вместе с семьей отдыхает в Мексике. В своем поздравлении певица была лаконична: "З Водохрещам, людоньки".
Катя Осадчая тоже не осмелилась нырнуть в прорубь. Об этом телеведущая призналась в смоем посте.
"Христос крестится! С праздником Крещения! Традиционно поем щедривки и едим кутью. Прыгать в прорубь никак не получается, но как-то и на это решусь :) Вы будете окунаться?", – поинтересовалась у фолловеров Осадчая.
Супруг Кати Юрий Горбунов на своей странице в социальной сети поделился вот таким праздничным селфи с любимой.
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