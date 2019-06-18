Редкий кадр: Ирина Билык показала старшего сына

Певица поздравила сына с днем рождения

Ирина Билык Фото: instagram.com/bilyk_iryna

49-летняя украинская певица Ирина Билык часто делится снимками с младшим сыном Табризом, который родился в браке с официальным мужем Асланом Ахмадовым благодаря суррогатной матери. Однако у артистки также есть старший сын Глеб от брака с Андреем Оверчуком.

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Сегодня, 18 июня, Глебу исполняется 20 лет. Звездная мама решила поздравить сына с днем рождения на своей странице в Instagram. Ирина Билык поделилась свежим фото с сыном и посвятила ему трогательные строки.

"Мой любимый Сыночек! Тебе сегодня 20!! Ты учишься,работаешь, любишь прекрасную девушку, путешествуешь, добр к старикам, детям и кошкам... Ты любишь нас и мы тобой гордимся!! Пускай все самое хорошее и лучшее будет у тебя...в твоей жизни!!! С Днем Рождения, Глеб!!!!", – написала Ирина Билык.

Ирина Билык со старшим сыном Глебом Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Ранее мы также рассказали о знаковых отношениях Ирины Билык. Узнайте, кому в разное время посвящала свои хиты певица.

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