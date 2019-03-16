Редкий кадр: Влад Топалов показал свою мать

Влад Топалов трогательно поздравил маму с днем рождения

Влад Топалов Фото: instagram.com/vladtopalovofficial

33-летний артист Влад Топалов часто публикует семейные фото, на которых преимущественно позирует с женой Региной Тодоренко и маленьким сыном Михаилом. Однако в честь праздника он поделился снимком со своей мамой.

Влад Топалов на своей странице в Instagram показал, как выглядит его мама. Артист также написал трогательные слова в адрес близкого человека и умилил подписчиков.

"Мама! Ведь и правда, это самое первое и самое главное слово в жизни каждого живого существа! Мама! Как же много в этом слове. Много Всего. Любви! Нежности! Ласки! Заботы! Поддержки! Тепла! Доброты! Сколько бы не было лет, чтобы не произошло, мы всегда тянемся к маме "на ручки", в её объятия, где тепло, тихо, уютно, комфортно, где никто не обидит и не доберется до тебя! Любимая мамочка! Ты – мое тепло, моя самая первая любовь, мое сердце, моя душа и моя гордость! Будь, пожалуйста, здоровенькая и самая счастливая!", – написал артист.

Влад Топалов с мамой Фото: instagram.com/vladtopalovofficial

Топалов также напомнил подписчикам о том, что считает свою возлюбленную Регину Тодоренко прекрасной мамой.

"Нам, твоим детям, несказанно повезло с тобой. Я таких как ты больше не встречал! Разве что моя жена также безумно любит нашего сына, как ты меня! Я смотрю на них и вижу нас с тобой со стороны. И совсем по-другому осознаю твой подвиг, твою любовь и жертву ради детей! Ты всегда говорила, что я пойму только, когда свои появятся! Теперь понимаю! Мы тебя любим каждой клеточкой своего тела и души, которые ты нам подарила! Мы- твой мир и твоя жизнь, а ты – наша! Спасибо тебе за такую жизнь! С Днем Рождения!", – завершил Топалов.

Ранее мы писали, что Регина Тодоренко дала советы по перелету с младенцем и показала фото с сыном.

Смотрите видео о том, как многодетная мама справляется с 14 детьми:

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