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Редкий случай: Брэд Питт впервые за долгое время вышел в свет

Актер посетил церемонию вручения премии Hollywood Film Awards

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:15
Брэд Питт. Фото: Getty
Брэд Питт. Фото: Getty

Знаменитый голливудский актер Брэд Питт впервые за долгое время появился на светском мероприятии. Звезда "Мистер и миссис Смит" посетил церемонию вручения премии Hollywood Film Awards, которая прошла 4 ноября в Калифорнии.

Отметим, что этот выход стал первым за долгое время. Особенно, после освещения в СМИ затянутого бракоразводного процесса с Анджелиной Джоли.

На сцену мероприятия 54-летний Питт поднялся, чтобы вручить награду бельгийскому режиссеру Феликсу Ван Грунингену за киноленту "Хороший мальчик".

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Брэд Питт
Фото: Getty

Напомним, Брэд Питт составил завещание и в него не включил Анджелину ДжолиЗвезда Голливуда уже определился, кому передаст после смерти кругленькую сумму.

Кроме этого, недавно произошла встреча тет-а-тет Анджелины Джоли и Брэда Питта, на которой они обсудили вопросы совместной опеки. По словам инсайдера, Анджелина решила, что пришло время наладить отношения, и Брэд был рад и очень готов к этому предложению.

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актер Брэд Питт
Источник: "Сегодня"
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