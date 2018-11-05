Редкий случай: Брэд Питт впервые за долгое время вышел в свет

Актер посетил церемонию вручения премии Hollywood Film Awards

Брэд Питт. Фото: Getty

Знаменитый голливудский актер Брэд Питт впервые за долгое время появился на светском мероприятии. Звезда "Мистер и миссис Смит" посетил церемонию вручения премии Hollywood Film Awards, которая прошла 4 ноября в Калифорнии.

Отметим, что этот выход стал первым за долгое время. Особенно, после освещения в СМИ затянутого бракоразводного процесса с Анджелиной Джоли.

На сцену мероприятия 54-летний Питт поднялся, чтобы вручить награду бельгийскому режиссеру Феликсу Ван Грунингену за киноленту "Хороший мальчик".

Брэд Питт Фото: Getty

Напомним, Брэд Питт составил завещание и в него не включил Анджелину Джоли. Звезда Голливуда уже определился, кому передаст после смерти кругленькую сумму.

Кроме этого, недавно произошла встреча тет-а-тет Анджелины Джоли и Брэда Питта, на которой они обсудили вопросы совместной опеки. По словам инсайдера, Анджелина решила, что пришло время наладить отношения, и Брэд был рад и очень готов к этому предложению.