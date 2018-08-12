Редко, но метко: Шарлиз Терон поразила стройной фигурой в элегантных образах

Актриса вышла в свет в дорогих и соблазнительных нарядах

Шарлиз Терон. Фото: Getty Шарлиз Терон. Фото: Getty Шарлиз Терон. Фото: Getty Шарлиз Терон. Фото: Getty Шарлиз Терон. Фото: Getty 1/5

Голливудская красотка Шарлиз Терон, которая ради роли поправилась на 20 килограмм, а затем быстро сумела похудеть, стала реже появляться на публике. Однако, каждый ее выход – это просто фурор. Так, недавно актриса посетила благотворительный прием, организованный Голливудской ассоциацией иностранной прессы.

Шарлиз просто поразила всех своим элегантным и соблазнительным образом. Актриса надела роскошное черное платье с асимметричным подолом и плиссированной юбкой. Артистка дополнила "лук" лакированными туфлями на каблуках. Кроме того, платье подчеркнуло глубокое декольте, а на области живота был огромный бант. Для выхода звезда сделала легкий нюдовый макияж и волнистую укладку.

Шарлиз Терон Фото: Getty

Еще один выход в свет также был буквально на днях. Шарлиз Терон приняла участие в мероприятии фонда Sag-Aftra, где удостоилась награды за роль в фильме "Талли". В этот день на мероприятие Шарлиз надела белые широкие брюки со стрелками и интересную двухцветную кофту. Сочетал наряд с босоножками на каблуках, волнистой укладкой и макияжем.

Шарлиз Терон Фото: Getty

Напомним, недавно на званом ужине Шарлиз Терон продемонстрировала стройную фигуру и стильный образ. Звезда надела элегантную блузку и черные джинсы-скинни, образ актриса дополнила черными лодочками на каблуке и темными солнцезащитными очками. В макияже Шарлиз решила сделать акцент на губы, накрасив их алой помадой. Маникюр Терон был в тон помаде.