Регина Тодоренко на 9 месяце беременности подчеркнула животик блестящим платьем

Вместе с возлюбленным Владом Топаловым Регина посетила светское мероприятие

Регина Тодоренко. Фото: instagram.com/reginatodorenko

Певица и ведущая Регина Тодоренко, которая на днях отпраздновала девичник, совсем скоро впервые станет мамой. Несмотря на интересное положение, артистка активно посещает мероприятия со своим мужем Владом Топаловым.

Так, Регина и Влад побывали на церемонии одной из российских премий, где получили победу в номинации "Пара года". Для события Регина выбрала серебристое платье, которое подчеркнуло уже достаточно большой животик знаменитости.

Регина Тодоренко и Влад Топалов instagram.com/reginatodorenko

Счастливая Тодоренко прокомментировала их с Топаловым награду в Instagram.

"Ребятушки, родные. Спасибо, что голосовали за нас. Вы – моя самая настоящая поддержка. Без вас мы бы не получили премию. Мы с Владом Топаловым стали парой года, но теперь на наших плечах миссия еще важнее. Как говорит мой муж: "Стать родителями года!" – написала в фотоблоге будущая мама и намекнула, что ее первенец появится на свет до конца 2018-го.

Напомним, ранее Регина Тодоренко откровенно рассказала о жизни с Владом Топаловым. Также артистка рассказала, как сообщила возлюбленному о своей беременности. Регина подготовила настоящий сюрприз.