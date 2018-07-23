Регина Тодоренко поборола один из своих страхов: как ей это удалось

Телеведущая очень боялась воды

Регина Тодоренко. Фото: instagram.com/reginatodorenko/

Известная телеведущая Регина Тодоренко, которая официально подтвердила отношения с российским исполнителем Владом Топаловым, рассказала поклонникам о том, как ей удалось побороть страх воды. По ее словам, справиться с фобией ей удалось "по долгу экстремальной службы" в программе "Орел и решка", где она несколько сезонов подряд была несменной ведущей.

"Когда-то у меня был жуткий страх воды. Я не могла нырнуть под воду, некомфортно себя чувствовала, когда под ногами не ощущала дна, прыгнуть рыбкой в воду – это вообще высший пилотаж. Откуда берётся этот СТРАХ??? По долгу моей экстремальной службы пришлось все-таки во время путешествий пересилить себя и нырять с аквалангом, с маской и трубкой (иногда без трубки – free diving), порой плавать с акулами, дельфинами и т.д.... И как же я рада, что переборола этот дурацкий страх, а ведь могла же лишить себя самых ярких приключений в жизни. Дальше-больше! Чтобы совсем чувствовать себя как рыба в воде, решила заняться серфингом – месило меня знатно, как в стиральной машинке, но я радовалась и этой маленькой победе. Теперь хочу получить сертификат дайвера, чтобы совсем позабыть о страхе воды!!!!" – написала Регина в своем Instagram.

Регина Тодоренко Фото: instagram/reginatodorenko

Напомним, Регина Тодоренко рассказала, где ей хорошо живется, а также сообщила, что нашла друга на всю жизнь.