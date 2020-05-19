Регина Тодоренко отдала награду "Женщина года" жертве, которой муж отрезал кисти

Певица нашла применение статуэтке

После скандала вокруг популярной телеведущей и певицы Регины Тодоренко из-за ее высказывания о домашнем насилии артистка активно начала помогать жертвам. Регина уже успела снять фильм "А что я сделала, чтобы помочь?", в котором затронула проблемы женщин, пострадавших от насилия. Ко всему, певица перевела 2 миллиона рублей некоммерческой организации "Насилию.нет". Это стало самым крупным пожертвованием в истории центра.

Напомним, что из-за скандала журнал Glamour сразу же лишил Регину звания "Женщина года". Но звезда нашла применение титулу, отдав его жертве домашнего насилия – Маргарите Грачевой. Эта женщина пострадала от своего мужа, который отрезал ей кисти рук. На данный момент преступник отбывает тюремный срок, а Маргарита занялась деятельностью, направленной на борьбу с домашним насилием.

Регина Тодоренко отдала награду Маргарите Фото: instagram.com/reginatodorenko

"Для меня эта награда ничего не значит. И при видеообщении с Региной (когда она снимала фильм) я сразу сказала: "Статуэтка мне не нужна". И в шутку добавила: "Лучше костюм панды, у меня младший сын их обожает". Теперь я обладатель тяжелой стекляшки с надписью "Женщина года-2019" и двух прекрасных костюмов панд!" — поделилась Маргарита.

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Напомним, ранее российский певец Влад Топалов отреагировал на громкий скандал с Региной Тодоренко, спровоцированный ее словами о домашнем насилии.

Супруг ведущей резко ответил пользователям Instagram, а его комментарии вызвали еще большую бурю негодования в Сети.

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