Регина Тодоренко показала постельные кадры с Владом Топаловым

Телеведущая опубликовала забавный ролик

Регина Тодоренко и Влад Топалов Фото: instagram.com/reginatodorenko

Телеведущая Регина Тодоренко, которая перепела хит Натальи Могилевской, и певец Влад Топалов в декабре 2018 стали родителями. У звездной пары родился сын Михаил. Знаменитости неоднократно признавались, что ребенок внес свои коррективы в их жизнь.

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Однако на днях телеведущая решила эпатировать подписчиков новым роликом. На видео Регина Тодоренко с супругом Владом Топаловым развлекаются в постели, но не успевают войти во вкус, как слышат детский плач и бегут успокаивать ребенка. Так повторяется несколько раз, пока пара просто не засыпает.

"Все как у всех!!!! У вас ведь тоже так бывало?", – поинтересовалась звезда.

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Отметим, видео Регины Тодоренко прокомментировала украинская певица TARABAROVA, заметив, что у них с мужем все происходит точно так же: "Это же мы".

Ранее мы также писали, что Регина Тодоренко призналась, кто стал крестной мамой ее сына.

Напомним, Регина Тодоренко и Влад Топалов расписались накануне рождения сына, а пышное торжество устроили этим летом в Италии.

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