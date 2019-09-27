Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Регина Тодоренко показала постельные кадры с Владом Топаловым

Телеведущая опубликовала забавный ролик

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:01
Регина Тодоренко и Влад Топалов
Регина Тодоренко и Влад Топалов
Фото: instagram.com/reginatodorenko

Телеведущая Регина Тодоренко, которая перепела хит Натальи Могилевской, и певец Влад Топалов в декабре 2018 стали родителями. У звездной пары родился сын Михаил. Знаменитости неоднократно признавались, что ребенок внес свои коррективы в их жизнь.

Смотрите также интервью с Региной Тодоренко:

Однако на днях телеведущая решила эпатировать подписчиков новым роликом. На видео Регина Тодоренко с супругом Владом Топаловым развлекаются в постели, но не успевают войти во вкус, как слышат детский плач и бегут успокаивать ребенка. Так повторяется несколько раз, пока пара просто не засыпает.

"Все как у всех!!!! У вас ведь тоже так бывало?", – поинтересовалась звезда.

INSTAGRAM

Отметим, видео Регины Тодоренко прокомментировала украинская певица TARABAROVA, заметив, что у них с мужем все происходит точно так же: "Это же мы".

Ранее мы также писали, что Регина Тодоренко призналась, кто стал крестной мамой ее сына.

Напомним, Регина Тодоренко и Влад Топалов расписались накануне рождения сына, а пышное торжество устроили этим летом в Италии.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
"Занырнул случайно": Тодоренко и Топалов чуть не утопили сына в ванне Регину Тодоренко заметили в объятиях известного актера "Ты - великая женщина": Топалов поздравил Тодоренко с годовщиной
Влад Топалов Регина Тодоренко

Новости партнеров

Комаровский рассказал, как защитить себя от рака
Комаровский рассказал, как защитить себя от рака
Врач рассказал о ранних признаках онкологии мозга
Врач рассказал о ранних признаках онкологии мозга
Сало защищает сосуды и предотвращает рак
Сало защищает сосуды и предотвращает рак
Самые яркие образы премии Эмми-2019: фото
Самые яркие образы премии Эмми-2019: фото

Популярные статьи

Сегодня, 07:24Events

Воздвижение Креста Господня 2019: дата, история, приметы и традиции

Вчера, 15:20Fun

Женщина похудела на 14 кг, отказавшись всего лишь от одного продукта: фото

Вчера, 15:01Стиль

Елена Зеленская VS Мелания Трамп: битва образов первых леди

Вчера, 11:48Travel

Туристы будут в шоке: в Египте вскрыли "проклятые" саркофаги

Вчера, 10:40Шоу-бизнес

К больной Анастасии Заворотнюк в палату привезли годовалую дочь – СМИ

Вчера, 08:22Fun

Илон Маск по-русски дал отпор россиянам: "Язык хорошо подвешен"

25 сентябряFun

Воздвижение Креста Господня 2019: что нельзя делать в этот праздник

25 сентябряШоу-бизнес

"В палате оформляли завещание": последние новости о болезни Анастасии Заворотнюк

25 сентябряШоу-бизнес

Палата на подземном этаже: последние новости о лечении Заворотнюк

24 сентябряПсихология

Щепетильный вопрос: что женщинам категорично нельзя делать для мужчин

24 сентябряШоу-бизнес

"Невыносимо": дочь Анастасии Заворотнюк сделала первое публичное заявление

24 сентябряFun

Мужчина попросил денег на пиво и получил миллион долларов

24 сентябряШоу-бизнес

Откровения звезды: Деми Мур с согласия матери изнасиловал знакомый

24 сентябряШоу-бизнес

Год не живут вместе: Яна Соломко развелась с мужем

24 сентябряШоу-бизнес

"Не стоило детей рожать": Волочкова прокомментировала болезнь Заворотнюк

24 сентябряFun

Девушка оскандалилась из-за слишком глубокого декольте на свадьбе: фото

Новости партнеров

5 имен мужчин, из которых получаются мамины сынки
5 имен мужчин, из которых получаются мамины сынки
Астрологи назвали союзы, которые составлены на небесах
Астрологи назвали союзы, которые составлены на небесах
Футболисты Боруссии отдыхают на яхте со своими роскошными женами
Футболисты Боруссии отдыхают на яхте со своими роскошными женами
Велосипедистка дня: фанатка шоссе с ником Purely Palmer
Велосипедистка дня: фанатка шоссе с ником Purely Palmer
Велосипедистка дня: австралийский триатлет Кортни Хоум
Велосипедистка дня: австралийский триатлет Кортни Хоум
Как выглядят дети самых красивых женщин планеты
Как выглядят дети самых красивых женщин планеты
Рыбный суп: рецепт легкого постного блюда с овощами
Рыбный суп: рецепт легкого постного блюда с овощами
Вера Брежнева показала коллекцию бриллиантов (фото)
Вера Брежнева показала коллекцию бриллиантов (фото)