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Хрупкая золушка: Регина Тодоренко показала свадебное платье

Популярная певица выходит замуж

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:15
Регина Тодоренко
Регина Тодоренко
Фото: instagram.com/reginatodorenko

Свадебный бум продолжается! После пышной свадьбы Насти Каменских и Потапа еще одна популярная певица и ведущая Регина Тодоренко обескуражила новостью о предстоящей свадьбе с отцом ее сына Владом Топаловым.

Узнайте, почему Влад Топалов устал от своего сына:

Отметим, что влюбленные расписались еще осенью и у них родился сын, но теперь они решили устроить пышную церемонию бракосочетания. Счастливая Регина Тодоренко сейчас полным ходом готовится к свадьбе и даже поделилась с подписчиками в Instagram кадрами с примерки платья. На самом деле артистка пока не определилась с выбором праздничного наряда и показала лишь один из возможных вариантов.

Регина Тодоренко
Регина Тодоренко
Фото: instagram.com/reginatodorenko

К тому же, Тодоренко призналась, что ранее совсем не видела смысла тратить деньги на свадьбу, а родители целиком поддерживали ее решение. 

"О большой свадьбе я и мечтать не могла, вроде и не особо хотела пировать: беременность, роды, работа, работа, работа... Да и зачем все это, "лишняя трата денег", – так говорят мои родители. Вот я и потеряла весь интерес к этому волшебному празднику, когда каждая девочка может почувствовать себя принцессой", – призналась певица.

Регина Тодоренко выбирает свадебное платье
Регина Тодоренко выбирает свадебное платье
Фото: instagram.com/reginatodorenko

Но Влад смог переубедить Регину и сам настоял на том, чтобы организовать пышное торжество. 

"Скажу вам по секрету, мой муж – настоящий рыцарь! Он настоял на свадьбе и договорился со своей сестрой об организации свадьбы. Потому что знает, хоть внешне я вся такая сильная-независимая, но внутри меня живет хрупкая золушка, которая мечтает о волшебстве", – сказала артистка. 

Напомним, ранее звезда "Орла и Решки" Регина Тодоренко поделилась фотографией своего мужа Влада Топалова на прогулке с их общим сыном. В описании к публикации Тодоренко очень необычно призналась избраннику в любви.

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