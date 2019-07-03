Регина Тодоренко показала свое особенное утро невесты: фото

Певица готовится к грандиозному празднику

Регина Тодоренко Фото: instagram.com/reginatodorenko

Сегодня, 3 июля, в Италии состоится свадьба известных артистов Регины Тодоренко и Влада Топалова. Отметим, что пара оформила свои отношения еще в октябре прошлого года, а теперь они решили отметить это важное событие в их жизни в кругу близких людей. Регина уже успела поделиться переживаниями о предстоящей свадьбе, а также показала снимок своего необычного утра невесты.

Все подробности свадьбы Регины Тодоренко и Влада Топалова смотрите в нашем сюжете:

Отметим, что Регина Тодоренко и Влад Топалов воспитывают сына Михаила, которого телеведущая родила в декабре 2018-го года. Поэтому главным гостем их свадебного торжества определенно станет малыш. Счастливая мама опубликовала фото необычного утра невесты, на котором вместо свадебного платья показала праздничный наряд своего сына Михаила – детскую тенниску, бабочку и шортики с подтяжками.

Утро Регины Тодоренко перед свадьбой Фото: instagram.com/reginatodorenko

И это неудивительно! Звездная пара отличается своим неординарным отношением к жизни, поэтому ожидать от Регины ванильных фото невесты не стоит.

Ранее Сегодня.Lifestyle поделились историей любви Регины Тодоренко и Влада Топалова.

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