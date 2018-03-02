Регина Тодоренко призналась, на сколько килограммов поправилась

Сегодня, 09:01

Тодоренко приняла участие в фотосессии для журнала Cosmopolitan Shopping

Регина Тодоренко. Фото: Instagram
Регина Тодоренко. Фото: Instagram

Телеведущая Регина Тодоренко поделилась в Instagram ярким фото. Тодоренко приняла участие в фотосессии для журнала Cosmopolitan Shopping. Регина призналась поклонникам, на сколько килограммов поправилась за зимние праздники. 

"Ну, что ж, друзья, наконец-то весна пришла. Я демонстрирую всем свою крупную жирную ляжку, чтобы смотивировать вас на занятия спортом. Лето не за горами, а мы все еще отходим от праздников, я уже набрала 3 лишних кг. Почему??? Почему зимой так много праздников? И почему все эти праздники не проходят без всякой вкуснятина, которую хочется поглощать. Давайте устроим праздник воздержания от еды. Кстати, самое время воздерживаться – пост ведь", – подписала кадр Регина.

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Фото: Instagram    

Напомним, как объяснила Регина Тодоренко, ее постоянные командировки из-за "Орла и решки" стали одной из главных причин разрыва с бойфрендом.

Ранее Регина Тодоренко поделилась необычным снимком в Instagram. На фото Регина сидит в позе йоги в автомобиле.
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Источник:

"Сегодня"

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