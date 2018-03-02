Регина Тодоренко призналась, на сколько килограммов поправилась
Тодоренко приняла участие в фотосессии для журнала Cosmopolitan Shopping
Телеведущая Регина Тодоренко поделилась в Instagram ярким фото. Тодоренко приняла участие в фотосессии для журнала Cosmopolitan Shopping. Регина призналась поклонникам, на сколько килограммов поправилась за зимние праздники.
"Ну, что ж, друзья, наконец-то весна пришла. Я демонстрирую всем свою крупную жирную ляжку, чтобы смотивировать вас на занятия спортом. Лето не за горами, а мы все еще отходим от праздников, я уже набрала 3 лишних кг. Почему??? Почему зимой так много праздников? И почему все эти праздники не проходят без всякой вкуснятина, которую хочется поглощать. Давайте устроим праздник воздержания от еды. Кстати, самое время воздерживаться – пост ведь", – подписала кадр Регина.
Фото: Instagram
Напомним, как объяснила Регина Тодоренко, ее постоянные командировки из-за "Орла и решки" стали одной из главных причин разрыва с бойфрендом.
Ранее Регина Тодоренко поделилась необычным снимком в Instagram. На фото Регина сидит в позе йоги в автомобиле.
Вы сейчас просматриваете новость "Регина Тодоренко призналась, на сколько килограммов поправилась ". Другие Новости шоу бизнеса смотрите в блоке "Последние новости"