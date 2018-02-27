Регина Тодоренко прокомментировала слухи о беременности

Пару недель назад в СМИ появились слухи о романе певца Влада Топалова и телеведущей Регины Тодоренко. А недавно Регина и Влад отправились в путешествие на озеро Байкал, где экс-ведущая "Орла и Решки" планирует записать новый выпуск своего влога. Теперь же журналисты приписывают Тодоренко беременность. Звезда решила расставить все точки над "і".

"Пока журналисты пишут очередной роман и приписывают мне беременность, мы с Владом Топаловым создаем кое-что более интересное. Как думаете, что это будет? Приезжайте отдыхать на Байкал, тут красиво", – написала Регина на странице в Instagram.

Фото: Instagram

Напомним, Регина решила опровергнуть слухи о своем романе с Владом Топаловым. "С Владом нас связывает театральная постановка ‘’Заложи жену в ломбард’’, премьера которой состоялась в Москве в конце августа. В ней мы играем влюбленную пару. Видимо, мы были так органичны и так убедительны в этих образах, что зрители, пришедшие на спектакль, поверили в существование чувств между нами вне сцены и с легкостью перенесли их в настоящую жизнь", – рассказала ведущая.