Регина Тодоренко раскрыла подробности подготовки к свадьбе
Телеведущая призналась, чего не хватает для свадебного образа
Регина Тодоренко и Влад Топалов расписались еще до рождения сына Михаила – в октябре 2018. Однако пара решила не устраивать пышное торжество, так как телеведущая пребывала на последних месяцах беременности. Свадьба Регины Тодоренко и Влада Топалова, куда супруги пригласят близких родственников и друзей, состоится в Италии уже в июле этого года.
Смотрите видео о том, почему Влад Топалов устал от своего сына:
На своей странице в Instagram счастливая Регина Тодоренко поделилась с поклонниками радостной новостью – состоялась финальная примерка ее свадебного платья, а также нарядов подружек невесты, а их, судя по посту, будет трое. Кроме того, звезда призналась, что ее свадебному образу не хватает одной детали – белья. Однако Регина Тодоренко заявила, что вполне может обойтись без него.
"Волнуетесь? Я тоже немножко ) Сегодня провели финальную примерку платьев невесты и подружек невесты(Аня Ковляшенко, тебя не хватало). Начали дружно плакать, потом смеяться, после организовалась всеобщая история). Оказалось, что к моему образу не хватает трусов, но это не проблема, я могу и без них. Кстати, хотела у вас спросить, стоит ли надевать подвязку на ножку или это уже немодно?", – поинтересовалась Тодоренко.
Подписчики Регины Тодоренко по-разному относятся к свадебной атрибутике: "Подвязка-моветон", "Надо конечно!! Иначе что жених будет бросать в толпу своих неженатых друзей, когда невеста ьудет бросать букет?", "Как по мне, подвязка – это пошлость", "Как то странно, прожить столько времени, родить ребёнка полгода назад, а теперь свадьба ещё и со всеми атрибутами".
Ранее мы также писали, что Регина Тодоренко удивила дерзким образом.
Напомним, недавно в Италии отгуляла свадьбу еще одна звезда – Алина Гросу. Певица сменила четыре свадебных платья.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram