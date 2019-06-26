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Регина Тодоренко раскрыла подробности подготовки к свадьбе

Телеведущая призналась, чего не хватает для свадебного образа

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:01
Регина Тодоренко и Влад Топалов
Регина Тодоренко и Влад Топалов
Фото: instagram.com/reginatodorenko

Регина Тодоренко и Влад Топалов расписались еще до рождения сына Михаила – в октябре 2018. Однако пара решила не устраивать пышное торжество, так как телеведущая пребывала на последних месяцах беременности. Свадьба Регины Тодоренко и Влада Топалова, куда супруги пригласят близких родственников и друзей, состоится в Италии уже в июле этого года. 

Смотрите видео о том, почему Влад Топалов устал от своего сына:

На своей странице в Instagram счастливая Регина Тодоренко поделилась с поклонниками радостной новостью – состоялась финальная примерка ее свадебного платья, а также нарядов подружек невесты, а их, судя по посту, будет трое. Кроме того, звезда призналась, что ее свадебному образу не хватает одной детали – белья. Однако Регина Тодоренко заявила, что вполне может обойтись без него.

"Волнуетесь? Я тоже немножко ) Сегодня провели финальную примерку платьев невесты и подружек невесты(Аня Ковляшенко, тебя не хватало). Начали дружно плакать, потом смеяться, после организовалась всеобщая история). Оказалось, что к моему образу не хватает трусов, но это не проблема, я могу и без них. Кстати, хотела у вас спросить, стоит ли надевать подвязку на ножку или это уже немодно?", – поинтересовалась Тодоренко. 

Регина Тодоренко с подругами
Регина Тодоренко с подругами
Фото: instagram.com/reginatodorenko

Подписчики Регины Тодоренко по-разному относятся к свадебной атрибутике: "Подвязка-моветон", "Надо конечно!! Иначе что жених будет бросать в толпу своих неженатых друзей, когда невеста ьудет бросать букет?", "Как по мне, подвязка – это пошлость", "Как то странно, прожить столько времени, родить ребёнка полгода назад, а теперь свадьба ещё и со всеми атрибутами". 

Ранее мы также писали, что Регина Тодоренко удивила дерзким образом.

Напомним, недавно в Италии отгуляла свадьбу еще одна звезда – Алина Гросу. Певица сменила четыре свадебных платья.

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Влад Топалов Регина Тодоренко свадьбы звезд
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