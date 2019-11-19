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Регина Тодоренко рассказала о конфликте с Андреем Бедняковым

Телеведущая не понимает, почему коллега отказывается с ней сотрудничать

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:39
Регина Тодоренко и Андрей Бедняков
Регина Тодоренко и Андрей Бедняков
Фото: Instagram.com

Популярная телеведущая Регина Тодоренко, которая вернется в "Орел и Решка", рассказала о конфликте со своим коллегой Андреем Бедняковим. По словам популярной телеведущей, Бедняков всячески избегает общения с ней. Об этом Тодоренко рассказала в шоу "Слава+", которое выходит на YouTube-канале "Люкс FM".

Регина Тодоренко попросила о помощи у подписчиков. Детали в сюжете:

"С этим вопросом я давно живу, потому что я знаю, что нам давно предлагали вместе провести какие-то проекты, шоу, корпоративы, мероприятия, свадьбы, а он отказывается. И как-то мне позвонил мой директор и говорит: "Слушай, а в чем проблема? Бедняков отказывается вести с тобой свадьбы, корпоративы, праздники и в рекламе сниматься". Я говорю: "Я не знаю, в чем проблема, реально не понимаю". И тут я начала написывать Андрюхе: "Как дела? Чего там?". Но он не говорит, что я сделала не так, но было бы не плохо, чтобы он это сказал", – говорит телеведущая.

Ранее мы также писали, что Регина Тодоренко назвала место, где могла состояться их свадьба с Владом Топаловым.

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