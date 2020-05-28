Регина Тодоренко рассказала о лайфхаке в воспитании ребенка: Для нашего сына нет никаких запретов

Ведущая нашла способ не дать сыну стать зависимым от гаджетов

Популярная телеведущая и певица Регина Тодоренко, которая недавно оказалась в центре скандала, поделилась лайфхаками в воспитании сына.

После неприятного инцидента из-за высказывания о домашнем насилии ведущая сняла фильм "А что я сделала, чтобы помочь?", а также отдала свою награду "Женщина года" жертве, которой муж отрезал кисти. Ведущая не только продолжает активную деятельность в поддержку жертв насилия, но и делится своими успехами в воспитании сына, помогая таким образом и другим мамам.

Регина Тодоренко и ее сын Майкл Фото: instagram.com/reginatodorenko

Регина Тодоренко опубликовала в Instagram трогательное селфи со своим маленьким сыном Михаилом, которого они с мужем часто называют Майклом. Это был первый снимок, который сделал сын ведущей, а Регина отметила, что у него совершенно нет зависимости от гаджетов. Регина рассказала, что еще девять месяцев назад ее малыш увидел смартфон и каждый раз тянулся к нему руками.

"Я, конечно, как заботливая мать не дала телефон в руки сына, но в ответ, как гром, разразился рев обиженного ребенка. Я растерялась", – написала телеведущая.

Регина Тодоренко Фото: instagram.com/reginatodorenko

Регина Тодоренко задумалась, как предотвратить зависимость ребенка от гаджетов.

"С тех пор я сама предлагаю Майклу поиграть с телефоном, объясняя, как обращаться с этой штуковиной. Интерес к гаджету остался, но как только сын изучил его, пропала эта одержимость, так же было с розеткой, пультом, планшетом и т. д. Теперь малыш знает, какие элементарные функции выполняет каждый из этих предметов. И когда мне кто-то звонит, Майкл сразу приносит телефон и говорит: "Мама, алло!" Психологи вовсю трубят, что гаджеты – зло, которое пагубно влияет на неокрепшую психику ребенка. А мне кажется, зло – это все, что чересчур! Меня вообще многие осуждают за то, что для нашего сына нет никаких запретов, но мой принцип прост: я разрешаю разбрасывать игрушки и разрешаю их собирать", – написала Регина.

Напомним, что после скандала Влад Топалов заступился за Регину Тодоренко и резко ответил пользователям в Сети.

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