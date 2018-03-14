Регина Тодоренко рассказала о своем таинственном избраннике

Сегодня, 14:30

По словам Тодоренко, ее новый возлюбленный – известный певец

Регина Тодоренко. Фото: Instagram
Регина Тодоренко. Фото: Instagram

Долгое время Регина Тодоренко встречалась с шоуменом Никитой Трякиным. Однако в ноябре прошлого года звезда "Орла и решки" призналась, что рассталась с продюсером. Впрочем, тогда же Регина сообщила, что уже начала встречаться с другим мужчиной.

По словам Тодоренко, ее новый возлюбленный — известный певец. Вскоре в прессе заговорили, что у ведущей отношения с Владом Топаловым, но она поспешила опровергнуть эту информацию.

В прямом эфире для портала 7days.ru Регина впервые откровенно рассказала о своем таинственном избраннике. "Он актер, певец, телеведущий у него также есть свой бизнес. Мы встречаемся уже полгода. Правда, видимся редко, но это и хорошо – успеваем соскучиться друг по другу. Видимся, в основном, по ночам", – заявила Тодоренко, смеясь.

Телеведущая не захотела раскрывать имени своего нового бойфренда, но призналась, что они уже живут вместе и даже завели игуану. По словам Регины, с Владом ее связывают исключительно рабочие отношения. Также Тодоренко сообщила, что возлюбленный совсем ее не ревнует, потому что она не дает ему поводов. 
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