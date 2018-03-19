Регина Тодоренко рассказала об отношениях с бывшим возлюбленным

Сегодня, 13:32

Оказывается, теперь телеведущая с экс-возлюбленным вместе работает

Регина Тодоренко. Фото: Instagram
Регина Тодоренко. Фото: Instagram

Регина Тодоренко рассказала об отношениях с бывшим молодым человеком — шоуменом Никитой Трякиным. Оказывается, теперь телеведущая с экс-возлюбленным вместе работает, пишет 7days.ru.

"Я вместе  с ним создаю  свой проект "Late Night с Региной Тодоренко". Сейчас у нас очень крепкие, можно сказать, товарищеские отношения, — улыбается звезда, — Мы прекрасно дружим. Он разрабатывает сценарии, промо, заставки, гэги. Сейчас шутим, надо было раньше расстаться, чтобы начать работать над проектом, настолько с ним комфортно работать. Он даже предлагал поехать вместе отдыхать: он, мой молодой человек, его девушка и я. Его девушка — наша общая подруга. Вот такая у нас шведская семья. Мы крутимся все в одном мире. Как по-другому? Бухгалтеры живут с бухгалтерами, режиссеры с актерами, операторы с артистами шоу, а телеведущая с артистом".

Регина впервые подробно рассказала о своем новом романе. По словам артистки, он — человек-оркестр. Мужчина звезды поет, играет в театре, ведет шоу, а также владеет собственным бизнесом. Вместе молодые люди уже полгода.

Ранее Регина Тодоренко прояснила ситуацию вокруг скандала, связанного с программой "Орел и Решка"
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