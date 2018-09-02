Регина Тодоренко рассказала, в каком городе ей удалось реализоваться как личность

Телеведущая показала фото с киевской крыши

Регине Тодоренко удалось добиться успеха в Киеве Фото: instagram.com/reginatodorenko

Известная телеведущая, звезда проекта "Орел и Решка" Регина Тодоренко, которая недавно обручилась с российским певцом Владом Топаловым и проживает в РФ, приехала в Киев. Фото из украинской столицы она опубликовала в своем блоге.

На снимке Тодоренко с улыбкой позирует на крыше, беззаботно подняв руки вверх. Телеведущая позировала перед камерой в свободном костюме оливкового цвета, который подчеркнул ее беременный живот.

Регина Тодоренко приехала в Киев Фото: instagram.com/reginatodorenko

"Какой же все-таки Киев теплый! Все в этом городе гармонично: улицы, домики, парки , рестораны и самый любимый напиток – какао в "Чашке". Даже несмотря на то, что мой родной город – Одесса, именно здесь я выучилась на режиссера, здесь написала свою первую песню, здесь дала свой первый концерт, здесь начала зарабатывать и сама себя обеспечивать! А в каком городе вы реализовались как личность?", – написала Регина в Instagram.

Цель визита беременной телезвезды пока неизвестна.

Напомним, ранее Тодоренко снялась ретро-образе для обложки российского журнала Glamour. Также мы сообщали, Регина Тодоренко станцевала с коллегой на одной из российских радиостанций. Забавное видео с танцами в своем Instagram-аккаунте опубликовала ведущая "Русского радио" Алла Довлатова.