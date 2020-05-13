Регина Тодоренко сделала самое крупное пожертвование в истории фонда по борьбе с насилием

Певица разрабатывает специальное приложение для помощи жертвам

После скандала вокруг популярной телеведущей и певицы Регины Тодоренко, артистка активно начала помогать жертвам домашнего насилия. Регина уже успела снять фильм "А что я сделала, чтобы помочь?", в котором затронула проблемы женщин, пострадавших от насилия. Теперь певица перевела 2 миллиона рублей некоммерческой организации "Насилию.нет". Это стало самым крупным пожертвованием в истории центра.

Об этом исполнительница сообщила на своей странице в Instagram. По словам звезды, после выхода ее фильма количество обращений в центры защиты жертв домашнего насилия увеличилась в 5-7 раз. Ко всему, вместе с сотрудниками центра Регина разрабатывает специальное приложение, в котором будет кнопка вызова помощи.

"После моего фильма количество обращений в центры защиты жертв домашнего насилия увеличилась в 5-7 раз. Фонды не справляются с наплывом обращений – не хватает психологов, юристов и других кадров для помощи пострадавшим. Это еще раз доказывает огромный масштаб проблемы домашнего насилия. Я уже перечислила средства в фонд "Насилию.нет", с которым сотрудничаю и с которым мы разрабатываем специальное приложение, в котором будет кнопка вызова помощи", – написала Регина Тодоренко.

Все подробности о скандале вокруг Регины Тодоренко смотрите в сюжете:

Напомним, ранее российский певец Влад Топалов отреагировал на громкий скандал с Региной Тодоренко, спровоцированный ее словами о домашнем насилии.

Супруг ведущей резко ответил пользователям Instagram, а его комментарии вызвали еще большую бурю негодования в Сети.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться