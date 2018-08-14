Регина Тодоренко снялась для обложки российского глянца

Такой ведущую поклонники еще не видели

Регина Тодоренко. Фото: Instagram/reginatodorenko

Известная телеведущая Регина Тодоренко снялась для обложки российского журнала Glamour. Новое фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. Регина отметила, что такой ее поклонники еще не видели.

Регина Тодоренко Фото: instagram.com/reginatodorenko

"Если бы еще лет 15 назад мне кто-то сказал, что мое фото будет на обложке журнала #Glamour, я бы не поверила и наверное считала бы это невозможным. Вот вам пример того, что мысль материальна! Ставьте цель, определяйте метод достижения, преодолевайте препятствия!!!)" – подписала снимок Регина.

Регина Тодоренко Фото: instagram.com/reginatodorenko

Напомним, Регина Тодоренко "засветила" беременный животик. Известную телеведущую уже давно подозревают в беременности. Пока она не опровергает и не подтверждает эти слухи, но снова и снова подогревает их. Объемная одежда, округлившиеся формы и редкие снимки в полный рост – лишние доказательство того, что ведущая скрывает свое положение.

Также мы сообщали, Регина Тодоренко станцевала с коллегой на одной из российских радиостанций. Забавное видео с танцами в своем Instagram-аккаунте опубликовала ведущая "Русского радио" Алла Довлатова.