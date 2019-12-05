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Регина Тодоренко трогательно поздравила сына с первым днем рождения

Телеведущая и ее супруг также показали фото с сыном Михаилом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:49
Регина Тодоренко и Влад Топалов
Регина Тодоренко и Влад Топалов
Фото: instagram.com/reginatodorenko

Ровно год назад Регина Тодоренко и Влад Топалов стали родителями, у пары родился сын Михаил. 5 декабря, в первый день рождения сына, телеведущая и ее супруг трогательно поздравили своего малыша.

Смотрите также откровенное интервью Регины Тодоренко:

Так, на своей странице в Instagram Регина Тодоренко оставила пожелания сыну и добавила совместное фото.

"С днем рождения всю нашу большую семью) Ровно год назад к нам с небес спустился ангел! Его зовут Майкл, Мишель, Миша... Для меня это самое большое счастье – быть мамой такого замечательного человека) Спасибо, что выбрал нас, спасибо, что так круто изменил нашу жизнь, мы с папой любим тебя бесконечно сильно! Будь лучше нас, будь выше нас, будь круче нас, будь сильнее и успешнее, просто будь собой, а мы поддержим тебя во всех твоих начинаниях!", – написала телеведущая.

Регина Тодоренко с сыном
Регина Тодоренко с сыном
Фото: instagram.com/reginatodorenko

Влад Топалов тоже не остался в стороне и написал поздравление сыну.

"Дорогой мой сыночек! Вот и пролетел год! Наш с тобой первый год! Я плачу! Плачу от счастья. От этой абсолютно Божественной, Чистой любви! Ты и твоя мама – самое дорогое, что у меня есть и когда-либо было! ... Для нас обоих, мне кажется, больше ничего в этой жизни теперь не имеет никакого значения. Только стать для тебя самыми лучшими и любимыми и быть всегда вместе! Запомни, ты нам ничего не должен! Это НАШ выбор! Наша радость и счастье, получить от Бога тебя! Ты свободен! Ты – личность! И мы с мамой хотим быть рядом с тобой! Помогать, поддерживать и любить! Это МЫ должны помочь тебе найти и почувствовать "себя в себе"! Будь лучше нас! Будь умнее, успешнее, добрее и светлее! Я молю Бога, чтобы нам это удалось! И еще! Умоляю, будь здоровым. Твоя мама очень нервничает, когда ты болеешь, а когда ты меня пошлешь, лет через 15-18, мама останется со мной и она мне очень нужна здоровая! Береги ее! За меня не переживай!!! Я тебя люблю больше жизни! Буквально! Всегда твой папа", – подписал кадр с сыном Влад Топалов.

Влад Топалов с сыном Михаилом
Влад Топалов с сыном Михаилом
Фото: instagram.com/vladtopalovofficial

Ранее мы также писали, что Регина Тодоренко показала постельные кадры с Владом Топаловым.

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