Регина Тодоренко улетела в Италию готовиться к свадьбе

Телеведущая сыграет свадьбу с Владом Топаловым в Италии

Регина Тодоренко и Влад Топалов Фото: instagram.com/reginatodorenko

Осенью 2018-го Регина Тодоренко и Влад Топалов официально подтвердили факт романтических отношений. Артист сделал возлюбленной предложение руки и сердца, а роспись состоялась в октябре – перед рождением сына Михаила. А вот само торжество по случаю бракосочетания должно состояться со дня на день.

Влад Топалов устал от своего сына. Детали в сюжете:

Свадьба РегиныТодоренко и Влада Топалова пройдет в Италии в начале июля, однако точную дату супруги не сообщают. Известно, что Регина Тодоренко уже провела финальную примерку платья невесты, а теперь отправилась в Италию, где продолжает подготовку к грандиозному празднику.

Телеведущая на своей странице в Instagram опубликовала фото с подругой, певицей Алиной Астровской. Девушки позируют на фоне красивого заката. Регина Тодоренко призналась, что хотела бы встретить старость именно в Италии.

"Закат. Италия. Больше мне нечего сказать... Кто хочет встретить старость в Италии, тот – я)", – подписала кадр Регина Тодоренко.

Регина Тодоренко готовится к свадьбе в Италии Фото: instagram.com/reginatodorenko

К слову, коллега Регины Тодоренко по шоу "Орел и Решка" Леся Никитюк вчера, 30 июня, тоже сообщила, что вылетает на свадьбу Регины Тодоренко в Италию, так что праздник состоится в ближайшие дни.

Ранее мы также писали, что отметить свадьбу в Италии решила еще одна звезда – Алина Гросу.

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