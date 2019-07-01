Регина Тодоренко улетела в Италию готовиться к свадьбе
Телеведущая сыграет свадьбу с Владом Топаловым в Италии
Осенью 2018-го Регина Тодоренко и Влад Топалов официально подтвердили факт романтических отношений. Артист сделал возлюбленной предложение руки и сердца, а роспись состоялась в октябре – перед рождением сына Михаила. А вот само торжество по случаю бракосочетания должно состояться со дня на день.
Влад Топалов устал от своего сына. Детали в сюжете:
Свадьба РегиныТодоренко и Влада Топалова пройдет в Италии в начале июля, однако точную дату супруги не сообщают. Известно, что Регина Тодоренко уже провела финальную примерку платья невесты, а теперь отправилась в Италию, где продолжает подготовку к грандиозному празднику.
Телеведущая на своей странице в Instagram опубликовала фото с подругой, певицей Алиной Астровской. Девушки позируют на фоне красивого заката. Регина Тодоренко призналась, что хотела бы встретить старость именно в Италии.
"Закат. Италия. Больше мне нечего сказать... Кто хочет встретить старость в Италии, тот – я)", – подписала кадр Регина Тодоренко.
К слову, коллега Регины Тодоренко по шоу "Орел и Решка" Леся Никитюк вчера, 30 июня, тоже сообщила, что вылетает на свадьбу Регины Тодоренко в Италию, так что праздник состоится в ближайшие дни.
Ранее мы также писали, что отметить свадьбу в Италии решила еще одна звезда – Алина Гросу.
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