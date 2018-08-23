Регина Тодоренко о беременности: Зачем об этом говорить, "пока еще это все не совершилось"

Телеведущая посоветовала, где одиноким девушкам можно встретить свою судьбу

Регина Тодоренко. Фото: Instagram/reginatodorenko

Известная телеведущая, звезда проекта "Орел и Решка" Регина Тодоренко, которая недавно снялась для российского глянца, впервые заговорила о своей беременности. Она дала интервью Иляне Эрднеевой для Glamour Russia.

Регина появилась в черной майке и облегающей клетчатой юбке с высокой талией, которая очень сильно подчеркивала округлившийся живот телеведущей. Телеведущая отвечала на различные вопросы своих поклонников.

"Острым" вопросом, конечно же, стал вопрос о беременности Тодоренко, на который звезда ответила сдержанно, полушутя. Но все-таки призналась, что ожидает ребенка.

"Да, друзья, все как вы пишете – я хорошо поела и поправилась на 10 килограмм", – сказала Регина, при этом ведущая Иляна Эрднеевая добавила, что Тодоренко беременна.

Однако, путешественница Регина отметила, что эта тема – очень сакральная, и она старается не обсуждать ее до того, как прекрасное событие не произойдет. "Зачем об этом много болтать, "пока еще это все не совершилось", – сказала она. В тоже время знаменитость призналась, что кайфует от тех изменений, которые сейчас с ней происходят.

Также Тодоренко призналась, что с Владом Топаловым они познакомились в театре, и что она считает это удачной встречей, а также советует всем девушкам ходить в театр, чтобы встретить свою судьбу.