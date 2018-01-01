Регину Тодоренко раскритиковали за испорченную фигуру

Известная певица и телеведущая явилась на награждение в классическом черном платье для получения своей заслуженной награды

Регина Тодоренко. Фото: instagram.com/reginatodorenko

На днях Регина Тодоренко опубликовала в своем инстаграм-аккаунте фото с вручения премии Moda Topical. Однако вместо похвалы и поддержки на нее посыпалась критика за лишний вес.

Регина Тодоренко instagram.com/reginatodorenko

Известная певица и телеведущая явилась на награждение в классическом черном платье для получения своей заслуженной награды в номинации "самая стильная телеведущая". Решив поделиться своей радостью с аудиторией, Регина опубликовала фото с призом в руках.

Но внимательные интернет-комментаторы сразу же заинтересовались не наградой в руках телеведущей, а тем фактом, что фигура Регины стала выглядеть куда хуже.

Сразу же начали возникать теории и домыслы. Кто-то считает, что во всем виноват неудачный фасон платья, ракурс или поза Тодоренко. Другие уже обсуждают, что певица может оказаться беременна. Сама Регина никаких комментариев по данному поводу не дала.

О том, как новая пончиковая диета покоряет мир, смотрите на видео ниже: