Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ua | Ru

Регину Тодоренко раскритиковали за испорченную фигуру

Известная певица и телеведущая явилась на награждение в классическом черном платье для получения своей заслуженной награды

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:01
Регина Тодоренко. Фото: instagram.com/reginatodorenko
Регина Тодоренко. Фото: instagram.com/reginatodorenko

На днях Регина Тодоренко опубликовала в своем инстаграм-аккаунте фото с вручения премии Moda Topical. Однако вместо похвалы и поддержки на нее посыпалась критика за лишний вес.

direct-33-21
Регина Тодоренко
instagram.com/reginatodorenko

Известная певица и телеведущая явилась на награждение в классическом черном платье для получения своей заслуженной награды в номинации "самая стильная телеведущая". Решив поделиться своей радостью с аудиторией, Регина опубликовала фото с призом в руках.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Полгода подготовки: Регина Тодоренко в платье-пирожном на красной дорожке Каннского фестиваля Регина Тодоренко рассказала о самом постыдном поступке В белье и фиолетовой шубе: Регина Тодоренко обескуражила внешним видом

Но внимательные интернет-комментаторы сразу же заинтересовались не наградой в руках телеведущей, а тем фактом, что фигура Регины стала выглядеть куда хуже.

Сразу же начали возникать теории и домыслы. Кто-то считает, что во всем виноват неудачный фасон платья, ракурс или поза Тодоренко. Другие уже обсуждают, что певица может оказаться беременна. Сама Регина никаких комментариев по данному поводу не дала.

О том, как новая пончиковая диета покоряет мир, смотрите на видео ниже:

Еще несколько материалов по теме:
В бюстгальтере и майке со стразами: Регина Тодоренко удивила смелым образом Регина Тодоренко в платье-кольчуге нарвалась на критику из-за фигуры В купальнике и шубе: Регина Тодоренко анонсировала выход нового клипа Регина Тодоренко высказалась о своих "неидеальных" ногах
критика instagram Регина Тодоренко
Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров