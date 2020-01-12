Ренату Литвинову сбил автомобиль в день ее рождения: подробности ДТП

Известная актриса повредила руку и ногу

Ренату Литвинову сбил автомобиль Фото: Telegram-канал Mash

В Москве сбили ведущую, сценаристку и кинорежиссерку Ренату Литвинову. В свой день рождения, 12 января, известная актриса попала под колеса авто, в результате чего повредила руку и ногу.

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Происшествие случилось с Ренатой Литвиновой в центре Москвы, сообщает Mash. 53-летняя знаменитость прогуливалась по Тверскому бульвару, когда на нее наехала машина. Известно, что у Летвиновой повреждены рука и нога. Она получила медицинскую помощь.

Девушку, сидевшую за рулем автомобиля "Мерседес", сбившего Ренату Литвинову, задержали и допросили. Она действительно совершила наезд на артистку, но та после столкновения самостоятельно ушла с места аварии.

В настоящее время на месте дорожно-транспортного происшествия работают инспекторы ДПС, выясняются все обстоятельства.

К слову, Литвиновой не раз приписывали роман с российской певицей Земфирой. В частности, в октябре 2017 ходили слухи, что женщины поженились в Стокгольме, где легализованы однополые браки.

Ранее украинская певица Ирина Федишин впервые прокомментировала ДТП с ее участием.

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