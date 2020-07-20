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Рэпер Канье Уэст шокировал заявлением: "Я чуть не убил свою дочь"

Сегодня, 18:34

Артист признался, что не хотел становиться отцом

Американский рэпер и муж Ким Кардашьян Канье Уэст, который намерен стать президентом США, отправился в тур по стране в рамках предвыборной кампании. Рэпер уже успел пообщаться с прессой и сделать несколько громких заявлений, в том числе и о своей личной жизни, сообщает The Guardian.

Так, Канье рассказал, что их с Ким старшая дочь Норт могла не появиться на свет. Причиной этому могло стать нежелание рэпера иметь детей в тот момент.

"Я вел образ жизни типичного рэпера. Помню, сидел в Париже, в своих кожаных штанах, с ноутбуком и творческими идеями. И в тот момент Бог будто сказал мне: "Если тебя не устраивают мои планы, тогда меня не будут устраивать твои". Я позвонил Ким и сказал: "Мы оставим этого ребенка". Так что, даже если моя жена разведется со мной после этой речи, факт остается фактом: она родила на свет нашу Норт, когда я этого не хотел. Она защитила этого ребенка", – объяснил артист.

Ким Кардашьян и Канье Уэст с дочерью Норт
Ким Кардашьян и Канье Уэст с дочерью Норт
Фото: instagram.com/kimkardashian

Затем Уэст заплакал, говоря о своем отце, который, по его словам, хотел, чтобы его мать сделала аборт, когда она была беременна Канье. Рэпер намекнул, что предлагал своей супруге сделать то же самое.

"Моя мама спасла мне жизнь. Отец хотел, чтобы она прервала беременность. Не было бы Канье Уэста, потому что у моего отца было слишком много дел, он был слишком занят для отцовства. А я чуть не убил свою дочь!" – разоткровенничался Уэст.

Также рэпер заявил, что не выступает против абортов в США, но отметил, что все поступки "должны быть обдуманными".

Фанаты обеспокоены здоровьем Канье Уэста – смотрите видео:

Ранее мы сообщали, что Ким Кардашьян и Канье Уэст угрожают своему бывшему телохранителю.

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