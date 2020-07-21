Рэпер Серега впервые объяснил, почему забрал сыновей у бывшей жены

Артист выпустил фильм, в съемках которого приняли участие его дети

Белорусский и украинский рэпер Сергей Пархоменко, более известный как Серега или Полиграф ШарикоFF, выпустил короткометражный фильм "Тихая заводь" о своей семье и личной жизни, в котором рассказал, почему забрал к себе жить двоих сыновей Марка и Платона от бывшей супруги Полины Ололо. Ранее Полина заявляла, что Сергей "забрал у нее сыновей навсегда".

Фильм, опубликованный на YouTube-канале артиста, начинается с монолога рэпера, где он объясняет, как уже в течение года ему удается совмещать работу и воспитание детей. Серега делится воспоминанием, как однажды он увидел своего старшего сына Марка играющим в футбол. По словам артиста, у мальчика это не очень хорошо получалось, и он предложил сыну на месяц-два переехать к нему жить и тренироваться.

Фото: instagram.com/polina_lola

"Примерно в это же время начали поступать жалобы от воспитателей на младшего сына Платона по поводу его поведения. Он стал неуравновешенным, неконтролируемые выбросы эмоций, часто негативных, весьма тревожное поведение. Поступило предложение потратить какие-то бюджеты на психолога, на что я ответил: "Я сам справлюсь с ситуацией. Ребенку не нужен психолог, ему нужен отец". И они поехали со мной в Харьков", – объяснил Серега.

В съемках фильма также приняли участие сыновья Сереги и его отец. По словам мальчиков, дедушка живет вместе с ними.

Полина Ололо прокомментировала скандал вокруг общих детей с Сергеем Пархоменко – смотрите видео:

Ранее, 22 июня, в Соломенском районном суде Киева состоялось первое заседание по скандальному делу известного рэпера Сереги и его бывшей супруги Полины Ололо. Суд начал принимать решение, с кем из родителей будут проживать сыновья экс-супругов.

Напомним, ранее Полина Ололо заявила, что артист отобрал у нее детей – сыновей Марка и Платона. Сегодня.Lifestyle девушка сообщила, что в течение полугода Сергей Пархоменко удерживает детей и препятствует их встречам с матерью. Кроме того, Полина не знает, где находятся их сыновья, и не имеет возможности общаться с ними даже по телефону.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться