"Не драматизируйте ситуацию": рэпер Серега впервые прокомментировал скандал с экс-супругой

Певец просит не лезть в их ситуацию и дождаться решения суда

Известный рэпер Серега (Сергей Пархоменко) впервые прокомментировал громкий скандал со своей бывшей супругой Полиной Ололо, который возник вокруг их общих детей. Напомним, что в начале 2020 года бывшая супруга известного рэпера заявила, что артист отобрал у нее детей – сыновей Марка и Платона. Она не знала, где находились мальчики, и не имела возможности общаться с ними даже по телефону.

Долгое время певец не реагировал на ситуацию. Сегодня.Lifestyle обращались к артисту, но он отказался давать какие-либо комментарии. Но на этот раз рэпер Серега решил прояснить ситуацию и описать ее со своей стороны. На своей странице в Facebook артист сообщил, что пытается воспитывать сыновей в уважении к матери. Но Полина утверждает обратное.

"Для начала я могу и хочу сказать только хорошее о матери моих детей. Она – прекрасный человек с особым чувством материнской ответственности. Я принципиально воспитываю своих сыновей в абсолютном уважении к матери... Ее актуальное стремление заботиться о детях и любыми средствами убедить общественность в том, что их отец – недостойный и аморальный человек, еще до суда, продиктовано суровой необходимостью ее жизненных обстоятельств и чрезмерной впечатлительностью", – написал рэпер.

Все подробности скандала вокруг рэпера Сереги и Полины Ололо смотрите в сюжете:

Сергей пояснил, почему раньше не давал комментариев на этот счет – он ждал результата судебного разбирательства. Также рэпер добавил, что Полина достаточно убедительна в своих доводах.

"Реальность такова, что мы все смотрим на мир по-разному, это нормально, и если, в представлении матери моих детей, отец ее детей похищает их и фальсифицирует разрешительные документы, нам всем придется допустить, что она, как автор своей реальности, как минимум искренне проживает ее. Она, кстати, достаточно убедительна в своей версии происходящего. Но, если она права, то ей стоит доказать мою вину в правовом поле и предоставить мне нести соответствующее наказание. Именно поэтому мы все так ждем решения данного вопроса именно в правовом поле, вот почему я все это время был сознательно скуп на комментарии", – добавил певец.

Полина Ололо с детьми Фото: instagram.com/polina_lola

По его словам, при большом желании он давно бы мог сделать из этого сандала развлекательное шоу, но поскольку ситуация касается будущего его сыновей, он этого не сделал. Также он не видит никакой катастрофы в том, что родители иногда "видят процесс воспитания и образования своих детей по-разному". А когда не удается придти к общему знаменателю, дело решатся в суде.

"Сейчас речь идет лишь об определении места жительства с одним из родителей, а не о лишении родительских прав либо иной чрезвычайности, поэтому не нужно драматизировать ситуацию. И, наконец, заключительное. До суда мои дети находятся со мной при наличии у меня всех разрешительных документов со стороны их матери – этот факт легко проверить и подтвердить. Остальное вы узнаете после окончания судебного разбирательства, дождитесь же его, как и подобает воспитанным и законопослушным гражданам", – уточнил бывший супруг Полины Ололо, обратившись к журналистам больше не спекулировать на этой теме и дождаться решения суда.

Напомним, что Полина Ололо после первой встречи с сыном Платоном решила вновь увидеться с детьми. Однако на этот раз все закончилось полицией.

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