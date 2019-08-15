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Рэперу A$AP Rocky вынесли приговор за нападение в Швеции

Американского певца обязали выплатить компенсацию

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:36
Рэпер A$AP Rocky
Рэпер A$AP Rocky
Фото: Getty Images

Скандально известного американского рэпера A$AP Rocky, который в июле был задержан в Швеции по подозрению в нападении, суд Стокгольма приговорил к условному сроку и выплате компенсации пострадавшим.

Скандального американского рэпера Криса Брауна арестовали в Лос-Анджелесе:

Как сообщает BBC, судебный процесс длился около 1,5 месяца, из-за чего рэперу пришлось отменить ряд концертов по всему миру. После двухмесячного пребывания под стражей, суд обязал A$AP Rocky выплатит компенсацию в размере 1,3 тысячи долларов и приговорил к условному сроку. 

"На основании показаний двух свидетелей суд пришел к выводу, что обвиняемые не подвергались преступному нападению. Поэтому они не находились в ситуации, когда им было разрешено применять насилие в целях самообороны", – заявили в суд. 

Отметим, что певец был задержан в Швеции 2 июля. Во время прогулки по городу у звезды с двумя фанатами случился конфликт и ему пришлось применять физическую силу. В свою очередь, парни написала на кумира заявление в полицию. 

Напомним, что ранее светская львица Ким Кардашьян попросила у Дональда Трампа помощи в освобождении A$AP Rocky.

К слову, хедлайнера Atlas Weekend 2019 A$AP Rocky заменил его брат A$AP Ferg. Он выступил перед украинскими фанатами в заключительный день фестиваля.

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Источник: BBC
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