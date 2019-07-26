Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

ТОП-5 звезд, которые больше всех зарабатывают в Instagram

Позицию лидера снова заняла Кайли Дженнер

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:40

Пост на миллион. Сервис Hopper HQ опубликовал рейтинг знаменитостей с самой дорогой рекламой в Instagram. Cветская львица и владелица косметического бренда Кайли Дженнер заняла почетное первое место. Согласно данным исследования, стоимость ее поста выросла на 27% за год. 

Чтобы разместить рекламное сообщение на ее странице, бренды готовы отдать почти 1 миллион 300 тысяч долларов. На второе место попала певица и актриса Ариана Гранде. Она за популяризацию товаров и услуг просит 996 тысяч долларов.

Читайте также
Криштиану Роналду за месяц набрал пять миллионов новых подписчиков в Instagram

А вот третье место за португальцем – Криштиану Роналду. Реклама в футболиста "Ювентуса" стоит 975 тысяч долларов. Ким Кардашян с количеством подписчиков в 144 миллиона получает за один рекламный пост 910 тысяч долларов, тем самым, попадая на четвертую позицию.

Пятерку лидеров замыкает американская певица Селена Гомес. Рекламный пост на ее странице в Instagram стоит 722 тысячи долларов. 

Напомним, что недавно Селена Гомес получила почетное звание "Королева Instagram". Такой титул артистке вручили за наибольшее количество лайков от реальных пользователей соцсети.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Instagram лишили лайков под фотографиями: у молодежи стресс Instagram запретит издевательства над пользователями Спортсменки в соцсетях: рейтинг ТОП-10 самых популярных в Instagram
шоу-бизнес Instagram Криштиану Роналду Ким Кардашьян селена гомес Кайли Дженнер
Реклама

Новости партнеров

Ученые рассказали, кому не стоит становиться веганом
Ученые рассказали, кому не стоит становиться веганом
Салат огурцы по-корейски на зиму с морковью
Салат огурцы по-корейски на зиму с морковью
Отчего болят коленки
Отчего болят коленки
Цикорий: польза и вред растворимого напитка
Цикорий: польза и вред растворимого напитка

Популярные статьи

Сегодня, 15:45Fun

26 июля: какой сегодня праздник, приметы дня, что нельзя делать

Сегодня, 09:00Food

Тайны суперфуда: все, что нужно знать о спирулине, и ТОП-3 способов приема

Сегодня, 07:30Food

Чем полезна курага для здоровья

Сегодня, 07:00Events

Гороскоп на сегодня по картам Таро для всех знаков зодиака

Вчера, 17:25Fun

25 июля: какой сегодня праздник, приметы дня, что нельзя делать

Вчера, 12:00Шоу-бизнес

44-летняя известная певица беременна первенцем: фото

Вчера, 11:00Food

Сливовый пирог по рецепту из газеты The New York Times

Вчера, 09:59Fun

Видеошок: пес пожертвовал собой ради спасения годовалого малыша

Вчера, 09:00Food

Как приготовить идеальное песочное тесто

Вчера, 07:00Events

Гороскоп на сегодня по картам Таро для всех знаков зодиака

Вчера, 07:00Food

Дорада: польза для здоровья и рецепты вкусных блюд

24 июляWellness

Лечение поджелудочной: лучшие народные средства

24 июляПсихология

Цвет глаз и их значение: каким может быть характер

24 июляFun

24 июля: какой сегодня праздник, приметы дня, что нельзя делать

24 июляFun

Невеста в прозрачном платье повергла сеть в шок

23 июляEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Новости партнеров

Водная диета: худей быстро и дешево
Водная диета: худей быстро и дешево
Врачи назвали 12 признаков больных почек
Врачи назвали 12 признаков больных почек
Что нужно знать о желтухе новорожденных
Что нужно знать о желтухе новорожденных
5 известных мужчин, с которыми был роман у Дарьи Жуковой
5 известных мужчин, с которыми был роман у Дарьи Жуковой
В Израиле открыли новый способ выявления раннего рака
В Израиле открыли новый способ выявления раннего рака
Топалов опубликовал новое фото со своей свадьбы с Тодоренко
Топалов опубликовал новое фото со своей свадьбы с Тодоренко
Американская модель решила выйти замуж за свою собаку
Американская модель решила выйти замуж за свою собаку
Какие продукты полезны для мозга, а какие вредны
Какие продукты полезны для мозга, а какие вредны
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь