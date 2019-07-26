ТОП-5 звезд, которые больше всех зарабатывают в Instagram

Позицию лидера снова заняла Кайли Дженнер

Пост на миллион. Сервис Hopper HQ опубликовал рейтинг знаменитостей с самой дорогой рекламой в Instagram. Cветская львица и владелица косметического бренда Кайли Дженнер заняла почетное первое место. Согласно данным исследования, стоимость ее поста выросла на 27% за год.

Чтобы разместить рекламное сообщение на ее странице, бренды готовы отдать почти 1 миллион 300 тысяч долларов. На второе место попала певица и актриса Ариана Гранде. Она за популяризацию товаров и услуг просит 996 тысяч долларов.

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А вот третье место за португальцем – Криштиану Роналду. Реклама в футболиста "Ювентуса" стоит 975 тысяч долларов. Ким Кардашян с количеством подписчиков в 144 миллиона получает за один рекламный пост 910 тысяч долларов, тем самым, попадая на четвертую позицию.

Пятерку лидеров замыкает американская певица Селена Гомес. Рекламный пост на ее странице в Instagram стоит 722 тысячи долларов.

Напомним, что недавно Селена Гомес получила почетное звание "Королева Instagram". Такой титул артистке вручили за наибольшее количество лайков от реальных пользователей соцсети.

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