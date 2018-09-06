Режиссер Дариуш Яблонски: "Кинематограф можно сравнить с ребенком, которому нужна поддержка"

Режиссер отметил важность финансирования кино со стороны государства

Дариуш Яблонски. Фото: канал "Украина"

Во время презентации нового детективного сериала "Принцип удовольствия", в съемках которого задействованы три страны – Польша, Чехия и Украина, известный польский режиссер, президент Польской киноакадемии, а также режиссер-постановщик сериала Дариуш Яблонски рассказал Сегодня.Lifestyle о том, какие перспективы ждут украинский кинематограф и что мешает ему развиваться.

– Дариуш, скажите, какие перспективы у украинского кино на сегодняшний день?

– Думаю, что главное – это финансирование, прежде всего со стороны государства. Именно финансирование сможет помочь украинским талантливыми режиссерам создавать новые фильмы. Это безумно важно. Во многих странах есть таланты, но вопрос в том, могут ли они реализоваться. В Украине, на мой взгляд, это возможно. Думаю, что фильмы, которые создаются в совместном производстве, – это дающий надежду пример.

Кроме этого, яркий пример – Мария Никитюк, молодой украинский сценарист. Она принимала участие в международной программе для сценаристов "Скриптист", написала замечательный сценарий, по которому был снят фильм. Позже его показали на Берлинском кинофестивале. Считаю, что это огромный успех, ведь те же польские фильмы лишь несколько раз были показаны на подобных фестивалях.

– Какие, на ваш взгляд, есть минусы в современном украинском кинематографе, мешающие ему выйти на уровень выше?

– Я реалист, потому что уже работаю продюсером 28 лет. Думаю, что надо продолжать финансировать эту сферу в последующие несколько лет. Это можно сравнить с ребенком, который ходит в школу, учится и развивается с каждым годом. И если в следующие 15 лет государство будет финансово поддерживать сферу кино, вы увидите необыкновенный расцвет украинского кинематографа. Я уверен в этом, потому что у вас есть огромное количество талантов, которые можно раскрыть в кино. Вы на очень хорошем пути. Всегда важно уметь быть смелым и делать правильный выбор. Если вы делаете средний выбор, вы получаете средний результат, если вы рискуете и делаете смелый выбор – иногда вы проигрываете, но иногда вас ждет фантастический успех.

– Как вы думаете, что нужно сделать, чтобы привлечь внимание и финансовую поддержку со стороны государства?

– На примере Польши: за последние 20 лет развития страны была допущена большая ошибка – недостаточно поддержки культуры и образования. Потому что культура и образование – это развитие молодого поколения. К сожалению, во многих государствах забыли об этом. Культуру поддерживают, но в малых количествах. И сейчас мы видим, что новое поколение выросло без понимания того, что такое демократия, что такое сотрудничество между странами. Все, что им интересно – это купить себе новые вещи. Это печально. Нам нужно сотрудничать, поддерживать друг друга, чтобы развивать культуру и объединять для этого все усилия и финансы.