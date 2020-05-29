Режиссер Олег Боднарчук назвали имена артистов, с которыми тяжело работать: "Я в эти игры не играю"

Украинский режиссер-постановщик не верит дружбу в шоу-бизнесе

Тина Кароль, Светлана Лобода, Ани Лорак, Филипп Киркоров, Алла Пугачева – все эти знаменитости выстраиваются в очередь к украинскому режиссеру-постановщику Олегу Боднарчуку, чтобы он сотворил для них грандиозное шоу.

Именитый режиссер стал гостем программы "Зірковий шлях", которая выходит на телеканале "Украина" и признался, с кем из популярных артистов ему сложно сотрудничать.

Режиссер-постановщик Олег Боднарчук Фото: instagram.com/olegbodnarchuk

В свое время он увлекался телепрограммой "Территория А" и мечтал стать ближе к звездам. Выбор профессии был очевиден – режиссура эстрады. Без связей и денег юноша из Хмельницкой области приехал покорять столицу, и поступил в Университет культуры. Правда, экзамены он успешно провалил.

Тогда мольбы матери и купленный на последние деньги пылесос побудили приемную комиссию зачислить Боднарчука по дополнительному списку. От учебы он взял максимум. После первой масштабной работы на проекте "Фабрика звезд" Олега пригласил к себе российский певец Филипп Киркоров. Поп-король эстрады одним из первых поднял его статус, заплатив за постановку шоу 30 тысяч евро.

Сейчас у Боднарчука в шоу-бизнесе достаточно скандальная репутация. Олег признается, что есть артисты, с которыми ему тяжело сотрудничать.

"У меня конфликты только с артистами, которые на 50% режиссеры в душе. С ними тяжеловато. Это Лолита, Тина Кароль, Светлана Лобода. Со Светланой мне, например, легче. Она интересно видит мир и она меня постоянно своими мыслями, идеями творчески возбуждает. Я начинаю видеть все эти идеи, мне хочется их реализовать и хочется что-то добавить свое. Когда мы с Кароль работали, у нее такие идеи, которые видит только она. И это трудно. Мне кажется в таких случаях надо самой их и реализовать, или находить тех людей, которые видят так, как ты. Это не то, что она неправильно думает, просто мировоззрения наши не сходятся", – признается Олег.

Есть и те знаменитости, с которыми Олег так и не нашел общего языка. Более того, режиссер не верит в дружбу в украинском шоу бизнесе. Он уверяет, что артисты общаются между собой согласно их рангу популярности, дабы поддерживать репутацию.

"Мне трудно с Ольгой Фреймут, мне трудно со Святославом Вакарчуком – с лучшими людьми нашего шоу-бизнеса. Я человек творческий, и когда в это творческое направление влезает политика, или какая-то идеология, когда нужно ей подчиняться, меня это не устраивает. Я в эти игры не играю", – рассказывает режиссер-постановщик.

Также узнайте в нашем материале, кто с кем дружит в украинском шоу-бизнесе.

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