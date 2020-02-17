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Режиссер шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК "Олимпийский" 24 августа Герман Ненов: "Мужская рок-группа — это для меня вызов"

Режиссером-постановщиком шоу стал Герман Ненов

Два грандиозных стадионных шоу популярной рок-группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ состоятся во Львове и в Киеве – 30 мая и 24 августа соответственно. Режиссером-постановщиком стал Герман Ненов, работавший ранее с Олей Поляковой, NK (Настей Каменских), Натальей Могилевской, DZIDZIO, "Время и Стекло" и многими другими. Герман также сотрудничает и с крупными телевизионными премиями, но вот на стадионе будет работать впервые. Сам режиссер признается, что грядущие шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ для него — огромнейший эксперимент.

"В основном я работал с поп-дивами украинской сцены, мужская рок-группа — это для меня, в принципе, вызов. Также шоу для БЕZ ОБМЕЖЕНЬ станут моим первым опытом работы на стадионе. Технологически НСК "Олимпийский" — одна из самых сложных площадок в Украине. И при постановке киевского шоу надо будет учесть многое количество фактов. Лишь единицы режиссеров-постановщиков в нашей стране имели возможность поработать на такой площадке. И это очень большая ответственность для меня. Сделать шоу на НСК "Олимпийский" всегда было моей мечтой и я очень рад, что она сбывается именно в канун пятилетия моей работы в большом шоу-бизнесе", – рассказывает Герман Ненов.

Режиссер Герман Ненов Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

По словам режиссера-постановщика, сцена, которую смонтируют на НСК "Олимпийский", будет состоять из шести сценических площадок. Каждая из них будет иметь свою сценическую фишку и станет ярким элементом шоу. Режиссер обещает, что зрители увидят грандиозное световое шоу и невероятной красоты виджеинг. На НСК "Олимпийский" привезут более 600 квадратных метров светодиодных экранов. В шоу будут задействованы новейшие графические технологии. Компьютерная графика для этого проекта уже находится в процессе своей разработки и он будет длиться не менее полугода. Виджеинг будет совмещаться с онлайн-трансляциями артистов на большие экраны. Все декорации для шоу будут индивидуально изготавливаться ведущими украинскими специалистами. Сценическое оборудование весит почти 100 тонн, а звуковое по своим объемам практически будет соответствовать тому, что его использовала на своем концерте группа KISS.

"Шоу на НСК "Олимпийский" состоится в ключевой день для всех жителей нашей страны — 24 августа, в День Независимости. В день, который объединяет каждого из нас в единой целое. Разрабатывая это шоу, я, конечно, анализировал самые актуальные тренды и пересматривал выступления западных ТОП-артистов. Но в первую очередь вдохновлялся именно творчеством группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ и тем посылом, который они в нем несут. По своей драматургии это шоу станет манифестом о предназначении каждого человека. О смыслах, что важны не только для каждого из нас, но и для всей страны в целом", — делится Герман.

Украинский музыкант Сергей Танчинец Фото: instagram.com/bezobmezhen

Солист рок-группы Сергей Танчинец объясняет, что Германа Ненова пригласили за современный подход и смелость в работе.

"С Германом решили работать потому, что нам был нужен свежий современный взгляд и подход. Нам нравится ход его мысли, понимание группы и нашей музыки. Смелый и очень талантливый человек! Я уверен в том, что шоу получится именно таким, как мы хотим, и таким, что тронет людей, которые придут на эти концерты", – комментирует фронтмен группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ.

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