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Режиссера "Богемной рапсодии" отстранили от съемок нового фильма

Сингер должен был переснимать культовый фильм "Рыжая Соня"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:22
Брайан Сингер
Брайан Сингер
Фото: instagram.com/bryanjaysinger/

В этом году после громких заявлений о сексуальных преступлениях режиссера Брайана Сингера, некоторые фильмы могут никогда не появится на экранах. Речь идет о фильме "Рыжая Соня".

Дело в том, что киностудия Millennium Films приостановила работу над фильмом "Рыжая Соня", режиссером которого выступает Сингер, пишет Deadline.

Пока что режиссер официально не был отстранен от работы над картиной, но в заявлении компании значится, что он, возможно, не подходит для фильма на данном этапе.

Стоит отметить, что будущий фэнтези-боевик находился в работе на протяжении десяти лет, и старт его съемок намечен был на этот год в Болгарии. Однако представители компании отметили, что это не произойдет. Также известно, что до сих пор не был подобран актерский состав для картины.

Напомним, Брайан Сингер, которого обвинили в растлении несовершеннолетних, уже прокомментировал эти обвинения. Чтобы он не говорил, но из-за этого обвинения байопик о Фредди Меркьюри исключили из числа номинантов премии американской ЛГБТ-организации GLAAD - GLAAD Media Awards

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Источник: Сегодня
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