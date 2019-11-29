Режиссера Люка Бессона могут посадить из-за "дискриминации": что случилось

Прокурор требует 10 месяцев условно из-за увольнения помощницы режиссера

Люк Бессон Фото: Getty Images

Прокурор парижского пригорода Бобиньи требует 10 месяцев тюрьмы условно для режиссера Люка Бессона, которого обвиняют в увольнении помощницы во время больничного. Также его ранее обвиняли в изнасиловании. Об этом сообщает агентство AFP, ссылаясь на заявление ведомства.

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Так, известно, что бывшая ассистентка Софи Ф. обвинила Бессона в "дискриминационном" увольнении в то время, когда она была на больничном. Согласно информации, еще в октябре 2017 года женщина дважды просила босса об отпуске, но получила отказ. По словам ее адвоката Матье Брюле, тогда Софи взяла больничный, "устав от травли, которой она подвергалась на протяжении нескольких лет".

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9 января 2018 года Бессон уволил помощницу, обвинив ее в том, что ее больничный является фиктивным. Адвокат режиссера Арно де Сенил отметил, что его подзащитный уволил помощницу, потому что она взяла больничный, чтобы отправиться на каникулы.

Напомним, ранее Люк Бессон из-за оленей попал под суд во французском департаменте Орн.

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