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Рианна подтвердила статус самой богатой певицы в мире

Звезда решила снять целый остров

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:02
Рианна
Рианна
Фото: Getty Images

Американская поп-дива Рианна, которая на днях получила статус самой богатой певицы в мире, сняла в Англии остров Осеа, чтобы записать свой девятый альбом "R9".

Финансовое состояние Рианны оценивают в 600 млн долларов. Детали в видео:

Как сообщает The Mirror, территория острова принадлежит музыкальному продюсеру Найджелу Фриде. Это полноценный курорт, где можно снять коттедж и отдохнуть в кругу друзей. Остров очень популярен среди знаменитостей, но не это привлекло Рианну

Выбор Рианны пал именно на эту местность из-за наличия там звукозаписывающей студии "Милоко". Американская певица уже приехала на остров, еще и со всей своей семьей, чтобы совмещать полезное с приятным – отдых и работу. Сама

Напомним, что меньше, чем за год Рианне удалось заработать 37,5 млн долларов. Основную часть дохода ей теперь приносит недавнее сотрудничество с компанией Moet Hennessy Louis Vuitton, вместе с которой знаменитость выпустила эпатажную коллекцию одежды. 

Помимо этого, голливудская звезда занимается дизайном и выпуском бельевого бренда Savage x Fenty.

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