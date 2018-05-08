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Рианна опубликовала новые соблазнительные фото в нижнем белье

Певица снялась в рекламе для собственного бренда

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 10:05
Рианна. Фото: instagram.com/badgalriri
Рианна. Фото: instagram.com/badgalriri

Знаменитая американская певица Рианна запустила свою собственную коллекцию нижнего белья SAVAGE X FENTY и снялась в рекламной кампании бренда. На снимках звезда позирует в соблазнительном черном боди.

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Рианна
Фото:instagram.com/badgalriri
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Рианна
Фото: instagram.com/badgalriri

На фото, которыми Рианна делилась ранее она предстала в более нежном образе. На первом снимке, представляющем коллекцию Savage x Fenty, Рианна снялась в кружевном боди розового цвета с большими вырезами. Фигура певицы на нем выглядит очень привлекательно, несмотря на недавнее обсуждение лишнего веса Рианны.

Напомним, известное приложение Snapchat оказалось в центре скандала. Разработчики создали некорректную рекламу, в которой сделали отсылку к драке, случившейся между Раинной и ее бывшим возлюбленным в 2009 году. 

Ранее Рианна повторила образ Кайи Гербер на вечеринке в честь дня своего рождения.

Сколько звезды зарабатывают на своих рисунках – смотрите видео:

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Источник: "Сегодня"

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