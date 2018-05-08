Рианна опубликовала новые соблазнительные фото в нижнем белье
Певица снялась в рекламе для собственного бренда
Знаменитая американская певица Рианна запустила свою собственную коллекцию нижнего белья SAVAGE X FENTY и снялась в рекламной кампании бренда. На снимках звезда позирует в соблазнительном черном боди.
На фото, которыми Рианна делилась ранее она предстала в более нежном образе. На первом снимке, представляющем коллекцию Savage x Fenty, Рианна снялась в кружевном боди розового цвета с большими вырезами. Фигура певицы на нем выглядит очень привлекательно, несмотря на недавнее обсуждение лишнего веса Рианны.
Напомним, известное приложение Snapchat оказалось в центре скандала. Разработчики создали некорректную рекламу, в которой сделали отсылку к драке, случившейся между Раинной и ее бывшим возлюбленным в 2009 году.
Ранее Рианна повторила образ Кайи Гербер на вечеринке в честь дня своего рождения.
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