Рианна похвасталась аппетитными формами в кружевном белье

Певица прорекламировала свой бренд Savage X Fenty By Rihanna

Рианна. Фото: instagram.com/badgalriri

Известная американская певица Рианна в новой фотосессии похвасталась формами в синем кружевном боди из новой коллекции собственного бренда Savage X Fenty By Rihanna.

Фотосессия оказалась довольно необычной. Рианна в соблазнительном нижнем белье, сидя в лодке, позировала в прозрачном кресле в виде полушария.

Рианна Фото: instagram.com/savagexfenty

Певицу окружают яркие цветы. Образ Рианна дополнила ярко-синим головным убором в тон боди.

Рианна Фото: instagram.com/savagexfenty

Ранее Рианна, которая разделась для рекламы белья, снова порадовала поклонников. На этот раз певица показала мастер-класс, как правильно наносить макияж. Видео обнародовали на канале именной косметической марки певицы Fenty Beauty By Rihanna в YouTube.

В ролике артистка показала, как воспроизвести макияж из ее клипа на песню Wild Thoughts. Рианна нанесла голубые тени и жидкую алую помаду.

Стоит отметить, что перед камерой певица шутила, строила гримасы, что понравилось ее поклонникам. Кроме того, было несколько дублей – Рианна отвлекалась и смеялась.