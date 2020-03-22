Рианна пожертвовала 5 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом
Певица решила поддержать медиков и продовольственные банки США
Рианна внесла существенный вклад в борьбу с коронавирусом. Барбадосская певица, которая завела новый роман, пожертвовала 5 миллионов долларов из принадлежащего ей фонда Clara Lionel Foundation. Большая часть суммы направлена на поддержание медиков.
Благотворительный фонд Clara Lionel Foundation Рианна создала в 2012 году. За годы его существования исполнительница выделили сотни гарантов на развитие медицины и поддерживала ученых в создании вакцин от серьезных заболеваний.
21 марта Рианна пожертвовала от Clara Lionel Foundation 5 миллионов долларов на борьбу с коронавирусной инфекцией. "Гранты получат общины с критическим количеством защитного снаряжения, с нехваткой медикаментов, оборудования, при дефиците продовольствия. Это учреждения во многих странах и регионах", – говорится в сообщении на сайте фонда.
Отмечается, что сумма будет потрачена на нужды организаций, на продовольственные банки в США, на поддержку медицинского персонала и покупку необходимого оборудования, а также на обслуживание отделений интенсивной терапии и поддержание методов борьбы с вирусом во всем мире.
Смотрите в сюжете, что говорят о коронавирусе астрологи:
Ранее мы писали, что Национальный оркестр Сербии сыграл известную итальянскую песню, чтобы поддержать больных коронавирусной инфекцией.
Все подробности в спецтеме Коронавирус
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное