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Рианна пожертвовала 5 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом

Певица решила поддержать медиков и продовольственные банки США

Инна Петрова
Сегодня, 19:33

Рианна внесла существенный вклад в борьбу с коронавирусом. Барбадосская певица, которая завела новый роман, пожертвовала 5 миллионов долларов из принадлежащего ей фонда Clara Lionel Foundation. Большая часть суммы направлена на поддержание медиков.

Благотворительный фонд Clara Lionel Foundation Рианна создала в 2012 году. За годы его существования исполнительница выделили сотни гарантов на развитие медицины и поддерживала ученых в создании вакцин от серьезных заболеваний.

Рианна
Рианна
Фото: Getty Images

21 марта Рианна пожертвовала от Clara Lionel Foundation 5 миллионов долларов на борьбу с коронавирусной инфекцией. "Гранты получат общины с критическим количеством защитного снаряжения, с нехваткой медикаментов, оборудования, при дефиците продовольствия. Это учреждения во многих странах и регионах", – говорится в сообщении на сайте фонда.

Отмечается, что сумма будет потрачена на нужды организаций, на продовольственные банки в США, на поддержку медицинского персонала и покупку необходимого оборудования, а также на обслуживание отделений интенсивной терапии и поддержание методов борьбы с вирусом во всем мире.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус

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