Рианна с юмором ответила на вопрос о том, придет ли она на свадьбу принца Гарри

Певица познакомилась с принцем Гарри в 2016 году

Рианна. Фото: instagram.com/badgalriri

Знаменитая американская певица Рианна и принц Гарри впервые встретились в 2016 году во время мероприятия, которое проводилось Национальной комиссией по ВИЧ/СПИДу на Барбадосе. Еще тогда в СМИ писали о том, что принц Гарри и Рианна общались практически весь вечер, словно закадычные друзья.

Недавно, на одном из мероприятий певицу спросили, пойдет ли она на свадьбу принца Гарри: "Вас пригласили? Надеемся увидеть вас на торжестве".

На что Рианна ответила: "Почему вы думаете, что я приглашена?"

Журналист: "Не знаю, вы же знакомы с ним".

Рианна: "Ок, вы со мной тоже знакомы, думаете, вы пойдете на мою свадьбу? Или я на вашу?"

When you get roasted by @Rihanna Riri is clearly not keeping up with the #royalwedding! pic.twitter.com/xeJQePcVi0 — Access (@accessonline) 11 мая 2018 г.

Напоним, свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоится 19 мая.

Ранее Рианна опубликовала пикантные снимки, на которых она позирует в наряде из собственной линии нижнего белья.

На фото, которыми Рианна делилась ранее она предстала в более нежном образе. На первом снимке, представляющем коллекцию Savage x Fenty, Рианна снялась в кружевном боди розового цвета с большими вырезами. Фигура певицы на нем выглядит очень привлекательно, несмотря на недавнее обсуждение лишнего веса Рианны.

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