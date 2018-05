Рианна с юмором ответила на вопрос о том, придет ли она на свадьбу принца Гарри

Певица познакомилась с принцем Гарри в 2016 году

Знаменитая американская певица Рианна и принц Гарри впервые встретились в 2016 году во время мероприятия, которое проводилось Национальной комиссией по ВИЧ/СПИДу на Барбадосе. Еще тогда в СМИ писали о том, что принц Гарри и Рианна общались практически весь вечер, словно закадычные друзья.

Недавно, на одном из мероприятий певицу спросили, пойдет ли она на свадьбу принца Гарри: "Вас пригласили? Надеемся увидеть вас на торжестве".

На что Рианна ответила: "Почему вы думаете, что я приглашена?"

Журналист: "Не знаю, вы же знакомы с ним".

Рианна: "Ок, вы со мной тоже знакомы, думаете, вы пойдете на мою свадьбу? Или я на вашу?"

When you get roasted by @Rihanna Riri is clearly not keeping up with the #royalwedding! pic.twitter.com/xeJQePcVi0