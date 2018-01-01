Рианна шокировала своих поклонников нелепым образом

В последнее время звезда не заморачивается насчет одежды или своего лишнего веса

Рианна. Фото: instagram.com/badgalriri

Рианна всегда отличалась уникальным стилем в одежде, который так нравится ее поклонникам и вызывает множество споров у модных критиков. На днях певица появилась на публике в весьма странном одеянии, которое больше напоминало пакет для мусора, чем реальную одежду.

Несмотря на объемную куртку в стиле большого привидения из "Охотников за привидениями", на ноги Рианна надела нечто, напоминающее домашние тапочки, чем вызвала большое недоумение даже у своих фанатов.

В последнее время звезда не заморачивается насчет одежды или своего лишнего веса, а предпочитает носить то, что ей нравится, за что регулярно подвергается критике.

Рианна popcornnews

Чего только стоит один из ее недавних выходов на MetGala – за свой наряд Рианна моментально стала главной героиней интернет-мемов и еще надолго останется в памяти людей в образе Папы Римского.

О том, как Рианна запускала бренд нижнего белья, смотрите на видео ниже: