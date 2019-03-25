Рианна снялась в соблазнительной фотосессии

Певица представила кадры из рекламной кампании собственной косметической линейки

Рианна снялась в новом фотосете Фото: instagram.com/badgalriri

31-летняя американская певица Рианна, помимо сцены, посвящает себя производству и распространению косметики собственной марки Fenty Beauty by Rihanna. Так, недавно артистка и бизнес-вумен выпустила новую линейку флюидов для тела BODY LAVA.

В поддержку новых средств для тела с эффектом сияния Рианна снялась в манящей фотосессии. Певица продемонстрировала флюиды на собственном теле и предстала перед поклонниками в сексуальном образе. Пикантными кадрами со съемки Рианна поделилась на своей странице в Instagram.

Рианна выпустила новую линейку флюидов для тела Фото: instagram.com/badgalriri

Рианна показала аппетитные формы в поддержку новой линейки средств для тела Фото: instagram.com/badgalriri

Рианна снялась в сексуальной фотосессии Фото: instagram.com/badgalriri

К слову, Рианна любит удивлять подписчиков сексуальными образами. Так, недавно певица показала, как можно выглядеть на День святого Валентина.

Отметим, кроме косметики, певица также выпускает нижнее белье.

Смотрите видео о том, как Рианну уличили в воровстве. Журналистам удалось узнать подробности личной жизни певицы:

Ранее мы писали, что Рианна судится со своим отцом. По словам певицы, он использовал ее имя и бренд для создания собственного бизнеса.

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