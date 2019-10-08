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Рианна выпускает автобиографию: стоимость книги впечатляет

Выпуск издания начнется уже в конце октября

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:19
Рианна
Рианна
Фото: instagram.com/badgalriri

Голливудская певица Рианна, которую заподозрили в беременности, презентует автобиографию. Артистка работала над изданием более пяти лет. На официальном сайте звезды сообщается, что автобиография Рианны выйдет 24 октября 2019, а предзаказ уже открыт. Стоимость одного экземпляра составляет 150 долларов.

Узнайте также, во сколько оценивается состояние Рианны:

"Более 5 лет на создание... Рада наконец поделиться этой коллекцией невероятных воспоминаний. Спасибо всем фотографам и художникам, которые внесли свой вклад, а также Phaidon (издатель, – ред.) за сотрудничество со мной в публикации моего первого произведения искусства в новой отрасли!", – написала Рианна в Instagram и поделилась видео, на котором можно разглядеть фрагменты книги:

INSTAGRAM

Отметим, книга Рианны состоит из 504 страниц, куда входят 1050 цветных изображений и 11 специальных вставок.

Автобиография Рианны
Фото: therihannabook.com/rihanna
Автобиография Рианны
Фото: therihannabook.com/rihanna
Автобиография Рианны
Фото: therihannabook.com/rihanna
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Напомним также, ранее Рианна показала свою маленькую копию. Певица пришла в шок, когда увидела похожую на себя девочку, и едва не уронила телефон.

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Рианна автобиография
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