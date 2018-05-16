Ричард Гир и Алехандра Сильва сыграли свадьбу в Нью-Йорке

Ричард и Алехандра украсили обложку журнала

Ричард Гир с женой Алехандрой. Фото: Getty

В минувшую субботу Ричард Гир и Алехандра Сильва провели свадебное торжество на ранчо недалеко от Нью-Йорка.

Свои отношения пара зарегистрировала еще в начале апреля. На религиозную церемонию, прошедшую по всем правилам буддизма, пригласили родных и близких друзей.

Эксклюзивные права на свадебные фотографии пара передала испанскому журналу "HOLA!". Ричард и Алехандра украсили обложку журнала и рассказали о своих отношениях.

Ричард Гир и Алехандра Сильва Фото: обложка журнала

"Я самый счастливый человек во вселенной. Даже не понимаю, как так получилось. Алехандра красивая, умная, чувственная, веселая... Ну, и кроме того, она испанка!", – сказал в интервью Ричард.

Для Ричарда Гира это третье бракосочетание. В 1991 году он женился на супермодели Синди Кроуфорд, но их брак был недолгим – четыре года. Спустя семь лет он связал себя узами брака с моделью Кэри Лоуэлл. В 2013 году супруги подали на развод.

Напомним, Ричард Гир оказался втянут в очень неприятную историю – с него требуют полмиллиона долларов в качестве компенсации за отказ работать над фильмом "Кости мастера: буддистский монах в поисках затерянного сердца Китая".